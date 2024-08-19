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華潤啤酒︰全年白酒營業額增長目標30%

華潤啤酒（0291）自收購貴州金沙酒業55.19%的股權後，正式進入白酒賽道。上半年白酒營業額上升20.6%，執行董事及董事會主席侯孝海表示，白酒營業額增長20%還是可以交卷，實現各方的基本預期，但管理層仍有更高預期，期望全年目標要白酒營業額達到30%增長。

侯孝海指，今年推進「摘要」品牌成為高端醬酒的代表，進入更多省份及渠道，成為全國性高端醬酒品牌，亦會重塑「金沙」品牌，通過「摘要」+「金沙」的品牌組合，向主流中檔拓展。潤啤的整體業務健康向好，對於白酒行業的能力、管理運營、認識愈來愈深等，通過過去三年多能力，為未來五年打下基礎，白酒將作為潤啤的第二增長曲線、增長發動機，逐步發力成為重要業務主流。

談及上半年的行業形勢，侯孝海指，中國經濟上半年的波折、消費新常態新形勢、氣候衝擊，中國啤酒高端化的發展速度沒有達到相當好的預期，也令華潤的高端酒發展的進展也受到了一定影響。雖然已有較好的增長，但比公司預期仍有一定差異，亦確定中國啤酒的高端化進入了新里程或第二里程，但高端化沒有改變。

至於上半年華潤啤酒中期息0.373元，按年增長30%。首席財務官趙偉表示集團一直維持四成派息比率。而上半年現金流及盈利增加，也適當增加了派息比例至26%。而公司近年盈利非常好，加上資本開支在可控之內，未來也會考慮股息派發比例。

談及上半年股價跌幅逾28%，趙偉表示，是因為市場表現等原因令股價受壓，但集團會研究各種方式提高股東分紅及回報，亦會積極研究回購，若有進一步消息會再披露。

上半年白酒行業受壓，行業龍頭茅台批發價波動造成影響。副總裁魏強指茅台作為領頭羊，其價格波動對整個白酒行業造成影響較大。但每個企業、廠家要嚴控自家價格，金沙酒業還是做了比較多把控，包括嚴格控制庫存，要求經銷商維持庫存在30-40%，超過上限將控制發貨﹔也會嚴格控制費用、嚴格控制開瓶等等，保障價格體系相對穩定，也會繼續是今年金沙酒業「重中之重」的工作，但由於金沙酒業在這些方面下了足夠大的功夫，故事件對公司造成的影響不大。

啤酒業務方面，上半年銷量按年跌3.4%，集團總裁趙春武表示，上半年六月份受溫度、氣候影響，銷量壓力較大，但七八月份已逐漸好轉，八月份預料較七月份更好。下半年方面，雖然經濟走向仍未看清楚，但天氣影響逐漸減少，去年下半年基數也是偏低，相信下半年發展審慎樂觀，努力爭取較好表現。

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