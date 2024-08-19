公司指，朗豪坊商場的租金收益持續增長，但增長動力有所減弱。商場租金收益的升幅不足以抵銷寫字樓物業組合續租租金繼續下跌的影響。

預期，由於寫字樓物業供應充裕，加上疫後消費行為的變化，經營環境仍可能面對挑戰。近月，香港零售銷售增長動力不斷減弱，而市場亦需要一些時間去消化寫字樓供應，預期，租金收益將持續面對下行風險。由於上半年到期的利率掉期合約利率較低，導致平均實際利率於到期後隨之上升，因此預計全年融資成本將高於去年。

期內，花園道三號租金收益跌9%至5.7億元，物業收益淨額跌8.8%至5.06億元；截至6月底出利率為82.3%，去年12月底為82.8%。呎租由去年12月底的91.7元，跌至89.5元。公司指，2025年到期租約相對集中，已主動接觸明年租約到期的租戶，以開展續約磋商。目前，已有超過20%於2025年到期的租約確認續約。

朗豪坊辦公樓租金收益跌4.5%至1.66億元，物業收益淨額跌4.9%至1.45億元。出利率由去年12月底止的93.3%，跌至6月底止的87.1%；呎租亦由45.9元跌至44.2元。

朗豪坊商場租金收益升3.1%，至3.77億元，物業收益淨額升5.4%至3.02億元。商場再度回復悉數租出的狀態，去年12月底為98.6%；呎租由185.3元升至187.2元。基本租金收入由2.24億元，增至2.42億元；分成租金收入則由1.14億元降至1.07億元。

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