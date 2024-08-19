保利物業（6049）公布，上半年多賺10.8%至8.46億元人民幣（下同），每股基本盈利為1.5415元，按年增11.4%﹔淨利率10.9%，按年持平﹔維持不派中期息。
上半年集團收入按年增10.2%至78.714億元，毛利率按年跌0.71個百分點至20.46%﹔三大業務中，物業管理服務收入按年增16.1%至55.93億元﹔非業主增值服務收入按年跌2.1%至10.28億元﹔社區增值服務收入按年跌1.8%至12.5億元。
毛利率方面，集團三大業務中，物業管理服務毛利率按年跌0.24個百分點至16.79%﹔非業主增值服務毛利率按年跌1.53個百分點至18.05%﹔社區增值服務毛利率按年跌7.92個百分點至30.2%。
物業管理服務上半年新拓展第三方項目的單年合同金額約12代元，新簽約第三方項目的單年合同金額10.67億元﹔截至2024年6月底，來自第三方項目的合同管理面積約近6億平方米，佔總合同管理面積約63.2%。集團來自第三方項目的在管面積達到約4.91億平方米，佔總在管面積約64.9%。來自第三方的物業管理服務收入約為23.18億元，按年增長約17.7%，佔物業管理服務總收入約41.4%，按年提高約0.5個百分點。
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