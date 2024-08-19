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興證國際半年純利升43%至8867萬元 不派中期息

興證國際（6058）公布中期業績，受惠於財富管理、企業融資，以及交易和投資收入等核心業務的收益大幅增長，集團期內純利按年升43%至8867萬元。收入按年升67%至4.19億元。每股盈利0.0182元，不派中期息。集團表示，今年上半年球經濟復蘇好於預期，經濟活動比預期更具韌性。

按期內收入分類計，金融產品及投資盈利按年升87%至2.63億元，興證表示，集團把握美元高息市場機遇，逐步增加合理收益的低風險固定收益債務證券規模；財富管理業務收入按年升26%至1億元；企業融資收入按年升逾1.03倍至4872萬元；資產管理業務收入則按年跌4%至736萬元。

興證國際表示，未來將繼續加強專業化發展，深化財富管理業務轉型，拓展客戶資源與多元化收入來源。於資產管理業務方面，繼續豐富產品線，全面滿足客戶資產配置需求。另集團表示要鞏固和提升債券承銷市場的領先地位以及嚴控風險。

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