極兔速遞（1519）公布截至今年6月底止中期業績，期內集團扭虧為盈，純利2758.9萬美元（下同），去年同期虧損6.41億元，每股基本收益0.3元，不派中期息。根據非國際財務報告準則，經調整溢利錄6324.8萬元，去年同期虧損2.64億元。經調整EBITDA3.51億元，按年增加795.6%。
上半年集團收入48.62億元，按年增加20.6%，主要來源於13個國家的快遞服務收入的增長。其中快遞服務收入增長33.7%至47.4億元；跨境服務收入減少88.4%至5185.7萬元；租金收入增長22.3%至2850.9萬元；銷售配件收入增長237.7%至2858.5萬元。
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