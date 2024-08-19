上半年集團收入48.62億元，按年增加20.6%，主要來源於13個國家的快遞服務收入的增長。其中快遞服務收入增長33.7%至47.4億元；跨境服務收入減少88.4%至5185.7萬元；租金收入增長22.3%至2850.9萬元；銷售配件收入增長237.7%至2858.5萬元。

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