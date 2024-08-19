moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

財經花生︱黃傑龍出PO抽水：國慶期間「除非不睇錶，否則必須睇國產錶」

隨著十月一日國慶臨近，全國政協副主席、前特首梁振英在個人facebook專頁呼籲所有官方和民間慶祝活動，除非不喝酒，否則必須喝國產酒。叙福樓（1978）主席黃傑龍趁機在社交平台發文「抽水」，呼籲國慶期間「除非不睇錶，否則必須睇國產錶」。帖文更附上國產手錶品牌海鷗的手錶，不少網民笑指：「靚抽」。

黃傑龍在facebook發帖文指：「國慶將近，我呼籲所有日間和夜間慶祝活動，除非不睇錶，否則必須睇國產錶。國產錶質量越來越高，而且價格豐儉由人，國慶不載國產錶，無法交代，不能解釋。」不少網民笑言：「水塘被你抽乾哂」、「曲到暈啊」、「抽水大師」。亦有網民跟風「抽水」：「國慶將近，我呼籲所有日間和夜間慶祝活動，除非不吃牛，否則必須吃國產牛。」

黃傑龍在帖文附上一隻手錶相片，為內地品牌海鷗的產品，錶面採用復古小電視設計，款式男女通用，有網民大讚錶面特別，亦有網民建議黃傑龍可以在牛角搞抽獎，將內地品牌的手錶作禮物。

 

其他報道

極兔速遞上半年扭虧轉盈 不派息

興證國際半年純利升43%至8867萬元 不派中期息

保利物業上半年多賺11% 續不派中期息

冠君中期轉蝕11億 每單位分派0.0809元 跌12% 經營環境仍面對挑戰

華潤啤酒︰全年白酒營業額增長目標30%

長建英國首錄交投 暫錄成交1萬元

全日沽空金額減17% 盈富沽空減63%

澳門博彩業界提議賭場會員部份積分使用範圍擴至社區

港股升幅收窄 恒指收市升139點 北水流出近5個月最多

渣打料人行第四季和明年首季減息 現以穩增長為短期首要目標

新濠博亞3.47億回購股份   新濠國際持股或增至52.7%

耀才許繹彬：盼港交所將美股相關金融產品交易時間改為24小時

大灣區航空：10月底開辦鳥取縣米子市航班 為第三個日本定期航點

加拿大便利店集團ACT擬收購日本7-11便利店商Seven & i  

新加坡宣布推出3.6萬元失業補助