隨著十月一日國慶臨近，全國政協副主席、前特首梁振英在個人facebook專頁呼籲所有官方和民間慶祝活動，除非不喝酒，否則必須喝國產酒。叙福樓（1978）主席黃傑龍趁機在社交平台發文「抽水」，呼籲國慶期間「除非不睇錶，否則必須睇國產錶」。帖文更附上國產手錶品牌海鷗的手錶，不少網民笑指：「靚抽」。
黃傑龍在facebook發帖文指：「國慶將近，我呼籲所有日間和夜間慶祝活動，除非不睇錶，否則必須睇國產錶。國產錶質量越來越高，而且價格豐儉由人，國慶不載國產錶，無法交代，不能解釋。」不少網民笑言：「水塘被你抽乾哂」、「曲到暈啊」、「抽水大師」。亦有網民跟風「抽水」：「國慶將近，我呼籲所有日間和夜間慶祝活動，除非不吃牛，否則必須吃國產牛。」
黃傑龍在帖文附上一隻手錶相片，為內地品牌海鷗的產品，錶面採用復古小電視設計，款式男女通用，有網民大讚錶面特別，亦有網民建議黃傑龍可以在牛角搞抽獎，將內地品牌的手錶作禮物。
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