黃傑龍在facebook發帖文指：「國慶將近，我呼籲所有日間和夜間慶祝活動，除非不睇錶，否則必須睇國產錶。國產錶質量越來越高，而且價格豐儉由人，國慶不載國產錶，無法交代，不能解釋。」不少網民笑言：「水塘被你抽乾哂」、「曲到暈啊」、「抽水大師」。亦有網民跟風「抽水」：「國慶將近，我呼籲所有日間和夜間慶祝活動，除非不吃牛，否則必須吃國產牛。」

黃傑龍在帖文附上一隻手錶相片，為內地品牌海鷗的產品，錶面採用復古小電視設計，款式男女通用，有網民大讚錶面特別，亦有網民建議黃傑龍可以在牛角搞抽獎，將內地品牌的手錶作禮物。

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