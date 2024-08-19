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云想科技半年純利跌近三成至2391.9萬元人幣 續不派中期息

云想科技（2131）公布中期業績，收益按年跌3.8%至15.59億元（人民幣，下同）；毛利增6.7%至1.30億元；純利跌28.6%至2391.9萬元。若計及股份酬金、外匯差額和所得稅開支，經調整淨利潤增5.6%至4294萬元。續不派中期股息。

按業務分部劃分的收入，期內智能化營銷解決方案按年跌5.6%至14.62億元；電商服務解決方案升26.7%至4163.9萬元；創新業務亦增42.2%至5577.1萬元。整體毛利率略增至8.33%，去年同期為7.51%。其中電商服務解決方案毛利率增10.7個百分點至27.5%；智能化營銷解決方案稱下降至5.61%，去年同期為5.72%；創新業務跌近5個百分點至65.42%。

另外，所服務的關鍵賬戶「KA」廣告主數量已提升至954名。截至6月底止，公司已累計為291個垂直細分行業的3.22萬名廣告客戶提供服務。

資本開支方面，期內總計為431萬元，按年減少86.1%，主要與辦公室傢俬及裝修以及購買軟件有關。公司擬以經營所得現金為計劃的資本支出提供資金。

展望下半年，公司稱將重點圍繞3個方面推進業務佈局，包括AIGC（生成式人工智能）技術驅動業務升級；計劃以電商服務解決方案作為戰略重點，打造集團的第2增長曲線；以及制 定差異化的業務發展策略，加快海外線上營銷、電商、短劇領域的拓展，同時增強智能化營銷服務體系在國際業務中的應用。

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