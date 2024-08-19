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恒安國際：預期下半年毛利率盡量維持穩定

恒安國際（1044）執行董事及財務總監李偉樑在中期業績會上表示，集團上半年毛利率按年增加2.3個百分點至33.3%，主要是由於成本中原材料價格按年下降，及公司推出高毛利率的高端產品，且公司促銷費用投放相對同行更爲精準。恒安預期下半年毛利率盡量維持穩定。

集團執行董事及行政總裁許清流補充，今年下半年成本中原材料價格預計不會上升，且集團下半年會通過增加宣傳及銷售布局以增加高端產品的銷量，雖然市場競爭激烈，收入不及從前，但高端產品的毛利率可達約50%，有利於整體毛利率的提升。

許清流解釋，按慣例集團當季生產會使用上季的原材料庫存，也是說第三季度集團仍會使用較高成本的木槳，但同時見到木漿價格7月開始下降，料將降低今年第四季度集團成本；預期整體來說，下半年成本中平均原材料價格保持平穩，不會上升。

另恒安今年3月完成發行兩批超短期融資券，總額為人民幣50億元，票面利率同為2.1%，為期180日至182日，均為9月到期。許清流表示發行此兩批超短期融資券並非套利，而是爲了增加資金靈活性，在有併購機會時使用，惟他指下半年暫未見到有合適的併購機會。

至於集團剛剛宣布更換合作了20多年的核數師羅兵咸，李偉樑表示是綜合考慮投資者及成本後做出的決定。

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