證監會表示，長江證券融資有按照與該會的協定，委聘獨立的檢討機構，對其經營保薦人業務的程序進行為期9個月的檢討，第一階段涉及檢視公司現時的內部系統和監控措施，鑑定其保薦人工作的紀錄，以及評估其在3宗上市申請中的保薦人工作，以確定其現時的政策和程序是否足夠及是否曾出現任何違規情況。

於完成第一階段的檢討後，其檢討機構就長江證券融資的內部系統和監控措施提出建議。該檢討機構於第二階段的檢討中，確認長江證券融資已實施有關建議。

證監會曾於去年8月21日，因長江證券融資香港於2015年9月至2017年12月期間，擔任6宗上市申請的保薦人並履行其職責期間干犯嚴重且廣泛的缺失，對該公司作出譴責並處以罰款2000萬元，並於當年8月18日起吊銷長江證券融資的牌照一年。

其他報道

恆安國際：預期下半年毛利率盡量維持穩定

云想科技半年純利跌近三成至2391.9萬元人幣 續不派中期息

新東方派特別息每股0.06美元或每股美國存託股0.6美元

恒大旗下廣州凱隆破產清算申請獲法院受理 11月召開債權人會議

財經花生︱黃傑龍出PO抽水：國慶期間「除非不睇錶，否則必須睇國產錶」

WeLab Bank推新一輪定存活動 敘造定存至指定金額可抽2萬元現金

極兔速遞上半年扭虧轉盈 不派息

興證國際半年純利升43%至8867萬元 不派中期息

保利物業上半年多賺11% 續不派中期息

冠君中期轉蝕11億 每單位分派0.0809元 跌12% 經營環境仍面對挑戰

華潤啤酒︰全年白酒營業額增長目標30%

長建英國首錄交投 暫錄成交1萬元

全日沽空金額減17% 盈富沽空減63%

澳門博彩業界提議賭場會員部份積分使用範圍擴至社區

港股升幅收窄 恒指收市升139點 北水流出近5個月最多

渣打料人行第四季和明年首季減息 現以穩增長為短期首要目標

新濠博亞3.47億回購股份 新濠國際持股或增至52.7%

耀才許繹彬：盼港交所將美股相關金融產品交易時間改為24小時

大灣區航空：10月底開辦鳥取縣米子市航班 為第三個日本定期航點

加拿大便利店集團ACT擬收購日本7-11便利店商Seven & i

新加坡宣布推出3.6萬元失業補助

金管局：未見銀行縮按揭貸款 籲呈報拖延審批個案

金管局冀解中小企融資難 籲交call loan實例