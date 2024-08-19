富豪酒店（0078）發盈警，預料截至今年6月底止中期虧損將擴大至16億元，去年同期虧損約為7.63億元。
公司解釋，期內在香港酒店業務營運表現持續穩定，來自酒店業務分類盈利貢獻（減除折舊前）預期按年增長逾60%。於此六個月期間自經營業務的整體毛利預期為約3.11億元。
然而，由於期內利率然處於相對較高水平，導致龐大的融資成本開支，及集團於四海 國際（富豪之同系上市附屬公司）所持之投資出現公平值虧損，以及集團酒店物業的折舊費用，致使本集團預期於2024年中期期間所錄得之虧損較去年同期增加。
集團自2015年起已於四海持有重大投資，以作為其核心策略資產組合之一部分。這些於四海所持之投資一直列為按公平值計入損益之金融資產持有，由於四海股份之市價低於2023年12月底的價格，集團於四海所持之投資因而產生之公平值虧損約8.74億元將計入上半年業績內。
此外，由於集團於香港之酒店物業均由富豪之附屬公司擁有及營運，該等酒店物業須 計提折舊以符合適用之會計準則。集團於2024中期於香港之酒店組合之折舊費用總額將為約2.91億元。
儘管集團於四海所持之投資之公平值虧損以及酒店物業之折舊費用對集團現金流並無任何即時影響，惟已對集團財務業績造成不利影響。
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