道瓊斯工業平均指數收漲236點，升幅0.59%，報40896點。標普500指數收漲54點，升幅0.98%，報5608點。納斯達克綜合指數收漲245點，或1.39%，報17876點。

麥當勞升3.25%，報287.55美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻59點，而Visa跌0.34%，報266.47元，拖累道指5.9點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報225.89元，跌0.07%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報166.67元，升2.27%，亞馬遜(美：AMZN)收市報178.22元，升0.65%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報529.28元，升0.35%，英偉達(美：NVDA)收市報130元，升4.35%，微軟(美：MSFT)收市報421.53元，升0.73%，Tesla (美：TSLA)收市報222.72元，升3.05%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.62%，報514點。德國DAX指數收漲0.55%，報18421點；法國CAC 40指數漲0.71%，報7502點；英國富時100指數收漲0.55%，報8356點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.4%，報5787點。

美國2年期債息曾升最多0.78%，是8月15日後最大升幅，當日升幅為4.05%。高見4.0812厘，是8月16日4.1042厘後最高。收市報4.066厘，升0.4%，是8月15日後收市新高，當日報4.0929厘。

美國10年期債息曾跌最多0.83%，是8月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.31%。低見3.8502厘，是8月15日3.8257厘後最低。收市報3.8711厘，跌0.29%，是8月14日後收市新低，當日報3.8352厘。連跌2日，累計跌0.0419厘，對上一次連跌2日是8月12日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至20.628基點，是8月1日24.463基點後最闊。收市報19.908基點，是7月31日後收市最闊，當日報22.992基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至131.864基點，是8月16日129.458基點後最窄。收市報132.97基點，是8月15日後收市最窄，當日報131.415基點。

金龍指數曾升最多1.72%，是8月16日後最大升幅，當日升幅為2%。高見5805.66點，是7月22日5911.54點後最高。收市報5787.17點，是7月22日後收市新高，當日報5888.73點。連升3日，累計升281.21點，對上一次連升3日是7月3日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月30日。

道指曾升最多0.61%，是8月15日後最大升幅，當日升幅為1.45%。高見40907.32點，是8月1日41096.66點後最高。收市報40896.53點，是7月17日後收市新高，當日報41198.08點。連升5日，累計升1539.52點，對上一次連升5日是7月16日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是7月16日。

標指曾升最多0.97%，是8月15日後最大升幅，當日升幅為1.67%。高見5608.3點，是7月18日5614.05點後最高。收市報5608.25點，是7月16日後收市新高，當日報5667.2點。連升8日，累計升408.75點，對上一次連升8日是2023年11月8日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是7月8日。

納指曾升最多1.39%，是8月15日後最大升幅，當日升幅為2.39%。高見17877.44點，是7月23日18128.38點後最高。收市報17876.77點，是7月23日後收市新高，當日報17997.35點。連升8日，累計升1680.96點，對上一次連升8日是2023年12月18日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是7月3日。

其他報道

北水增持南方恆生科技 減持中國儒意