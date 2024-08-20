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港股ADR升141點 夜期高水171點 中電信、泡泡瑪特、舜宇、小鵬等業績 同源康醫藥上市

美股向上，港股ADR升141點或0.8%，報17711點，即月恒指夜期升133點，報17741點，夜期高水171點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.24%，折合報373.9元；阿里巴巴（9988）升0.87%，折合報81.7元；美團（3690）升1.11%，折合報109.59元；匯控（0005）升1.7%，折合報67.75元；建行（0939）升0.62%，折合報5.68元。

道期現跌0.039%；標期現升0%；納期現升0.07%。日本東證指數現升0.85%；韓國KOSPI指數現升0.69%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.28%。

VIX指數隔晚跌1.01%或0.15點，報14.65點。

紐油現跌0.49%或0.37美元，報74美元；布油現跌0.45%或0.34美元，報77.31美元；金價現升0.04%或1.07美元，報2505.35美元；LME 銅期貨隔晚升1.49%或136.5美元，報9252美元。比特幣現升2.43%或1437.29美元，報60541.13美元；美國10年期債息現升0.04%或0.0019厘，報3.873厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中國電信（0728）、亞洲金融（0662）、萬國數據－ＳＷ（9698）、香港小輪（0050）、華住集團－Ｓ（1179）、金山軟件（3888）、金山雲（3896）、快手（1024）、美麗華酒店（0071）、平安好醫生（1833）、泡泡瑪特（9992）、舜宇（2382）、同程旅行（0780）、藥明合聯（2268）、小鵬（9868）、特步（1368）、中通快遞（2057）等。

同源康醫藥（2410）上市，定價12.1元。

K Cash（2483）上半年度賺3430萬派中期息3.4仙。

融創服務（1516）發盈警，上半年料轉蝕5億人民幣。

正榮地產（6158）發盈警，料上半年虧損22至24億元人幣。

中行（3988）棄羅兵咸改聘安永為今年度外部審計師。

受綜藝節目收入大減拖累，星空華文（6698）上半年虧損5600萬人幣不派息。

富豪酒店（0078）盈警，中期虧損顯著擴大至16億元。

恒安國際（1044）：預期下半年毛利率盡量維持穩定。

實德（0487）發盈警，料中期轉蝕3000萬至5000萬。

兗煤澳大利亞（3668）上半年稅後利潤降逾半至4.2億澳元不派息。

遠東控股（0036）發盈警，預告中期虧損5.07億元。

云想科技（2131）半年純利跌近三成至2391.9萬元人幣，續不派中期息。

新東方（9901）派特別息每股0.06美元或每股美國存託股0.6美元。

極兔速遞（1519）上半年扭虧轉盈，不派息。

興證國際（6058）半年純利升43%至8867萬元，不派中期息。

保利物業（6049）上半年多賺11%，續不派中期息。

冠君（2778）中期轉蝕11億，每單位分派0.0809元，跌12%，經營環境仍面對挑戰。

華潤啤酒（0291）︰全年白酒營業額增長目標30%。

長建（1038）英國首錄交投，暫錄成交1萬元。

 

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