恒指今早高開92點或0.53%，報17661點，大市成交金額15億元；國指今早高開35點或0.57%，報6261點。恒生科技指數開市報3556點，升1.13%。上升股份比例為8.18%，下跌為2.41%，無升跌為89.39%。