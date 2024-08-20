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恒指高開92點 科指升1.1% 同源康醫藥上市升19%

恒指今早高開92點或0.53%，報17661點，大市成交金額15億元；國指今早高開35點或0.57%，報6261點。恒生科技指數開市報3556點，升1.13%。上升股份比例為8.18%，下跌為2.41%，無升跌為89.39%。

藍籌59隻升，6隻下跌，17隻無升跌。百威（1876）升2.15%，報9.51元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌0.97%，報20.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報83.1元，升3.04%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報23.3元，跌0.64%。

恒指上試)100天線(17693.73點)。科指上試50天線(3566.49點)。

富力（2777）：富力香港接獲清盤呈請。無成交，報0.77元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國電信（0728）開市報4.57元，無升跌。亞洲金融（0662）無成交，報3.51元。萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見12.88元，開市報12.88元，升8.42%。香港小輪（0050）無成交，報4.17元。華住集團－Ｓ（1179）開市報23.35元，升4.47%。金山軟件（3888）開市報21.05元，升0.48%。金山雲（3896）無成交，報1.33元。快手（1024）開市報44.6元，升0.9%。美麗華酒店（0071）開市報9.54元，無升跌。平安好醫生（1833）開市報10.92元，無升跌。泡泡瑪特（9992）開市報42.1元，升1.45%。舜宇（2382）開市報46.2元，升0.22%。同程旅行（0780）開市報13.12元，升0.61%。藥明合聯（2268）無成交，報18.92元。小鵬（9868）開市報28.1元，升1.81%。特步（1368）開市報4.85元，跌0.21%。中通快遞（2057）開市報157.2元，升1.29%。

同源康醫藥（2410）上市，定價12.1元。開市報14.48元，升19.67%。

K Cash（2483）上半年度賺3430萬派中期息3.4仙。無成交，報1.72元。

融創服務（1516）發盈警，上半年料轉蝕5億人民幣。開市報1.72元，無升跌。

正榮地產（6158）發盈警，料上半年虧損22至24億元人幣。無成交，報0.063元。

中行（3988）棄羅兵咸改聘安永為今年度外部審計師。開市報3.57元，升0.56%。

受綜藝節目收入大減拖累，星空華文（6698）上半年虧損5600萬人幣不派息。開市報2.86元，升0.7%。

富豪酒店（0078）盈警，中期虧損顯著擴大至16億元。無成交，報2.84元。

恒安國際（1044）：預期下半年毛利率盡量維持穩定。開市報25.55元，無升跌。

實德（0487）發盈警，料中期轉蝕3000萬至5000萬。無成交，報0.064元。

兗煤澳大利亞（3668）上半年稅後利潤降逾半至4.2億澳元不派息。開市報30.55元，跌14.9%。

遠東控股（0036）發盈警，預告中期虧損5.07億元。無成交，報0.052元。

云想科技（2131）半年純利跌近三成至2391.9萬元人幣，續不派中期息。無成交，報0.53元。

新東方（9901）派特別息每股0.06美元或每股美國存託股0.6美元。開市報55元，升0.27%。

極兔速遞（1519）上半年扭虧轉盈，不派息。開市報7.43元，升2.77%。

興證國際（6058）半年純利升43%至8867萬元，不派中期息。無成交，報0.199元。

保利物業（6049）上半年多賺11%，續不派中期息。開市報27.2元，無升跌。

冠君（2778）中期轉蝕11億，每單位分派0.0809元，跌12%，經營環境仍面對挑戰。無成交，報1.69元。

華潤啤酒（0291）︰全年白酒營業額增長目標30%。開市報24.15元，升0.62%。

長建（1038）英國首錄交投，暫錄成交1萬元。無成交，報56.55元。

破頂股表現

破頂股包括，中國再保險（1508）創52周高，見0.67元，開市報0.67元，無升跌；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見12.88元，開市報12.88元，升8.42%；沛富基金（2821）創52周高，見110.1元，開市報110.1元，無升跌。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括周黑鴨（1458）低見1.48元，開市報1.48元，跌0.67%。

創52周低，六福集團（0590）低見14.28元，開市報14.28元，跌4.16%。

異動股

上升異動股，包括，同源康醫藥（2410）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，開市報14.48元，升19.67%；高山企業（0616）開市報0.172元，升14.67%；德祥地產（0199）開市報0.47元，升14.63%；中國投資開發（0204）開市報0.56元，升14.29%；方達控股（1521）開市報0.81元，升9.46%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報1.03元，升8.42%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見12.88元，開市報12.88元，升8.42%；INTL GENIUS（0033）開市報5.15元，升7.97%；艾美疫苗（6660）開市報6.18元，升7.29%；雲智匯科技（1037）開市報0.255元，升6.25%；巨子生物（2367）開市報42.35元，升4.96%。

下跌異動股，包括，興利（香港）控股（0396）開市報0.062元，跌51.94%；兗煤澳洲（3668）開市報30.55元，跌14.9%；LVJI TECH（1745）開市報0.34元，跌5.56%；數字王國（0547）開市報0.4元，跌4.76%；六福集團（0590）見52周低14.28元，開市報14.28元，跌4.16%；民富國際（8511）開市報0.026元，跌3.7%；微創醫療（0853）開市報4.96元，跌3.69%；西部水泥（2233）開市報1.06元，跌2.75%；沛嘉醫療－Ｂ（9996）開市報2.54元，跌2.68%。

 

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