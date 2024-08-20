港元現報7.7902元貶值17點子，曾貶值最多22點子，報7.7907元，亦曾升值最多27點子，報7.7858元，是8月8日7.7815元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌8.23點子至3.50893%，是5月7日後最低；1星期HIBOR跌3.85點子至3.7381%，是4月25日後最低；2星期HIBOR跌1.42點子至3.96691%，是8月16日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.61點子至4.29155%，是8月15日後最低；6個月期HIBOR跌2.13點子至4.30899%，是2023年5月9日後最低；12個月期HIBOR跌0.95點子至4.40405%，是8月16日後最低。

美元指數現報101.944升值0.058點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45016%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3502%，連續3日收窄，利差是2024年8月07日後最窄，當日差距為-1.3057%。

對上一次連續3日收窄，是2024年7月18日，當日利差報-0.776%。