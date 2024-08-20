該部門表示，近5年參加文職就業考試的大學畢業生幾乎減少一半，打造寬鬆的辦公室育兒環境可以提高職位吸引力。日本《讀賣新聞》報道，日本最少有五地正在推行「帶小孩上班」政策，首個實行的地方是愛知縣豐明市。 2023年5月全面推行政策後，根據豐明市政府進行調查，發現能接受同事帶娃上班的人的比例達70%。

為了維持工作秩序，日本多地政府制定了附加規定。岐阜縣高山市政府要求員工在辦公室以外的場所（如會議室）工作，要避免兒童接觸隱私文件，並且禁止員工讓同事幫忙帶小孩。茨城縣筑波未來市在帶孩子上班的員工櫃檯上擺放政策標識，避免到訪人員誤會。

報道指，日本私人企業逐步建造更多自營運的託管機構，符合政府相關規定條件的還能相應補貼。

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