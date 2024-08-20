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恒指半日跌63點 科指跌0.41% 北水轉流入 同源康醫藥半日升8%

美股隔晚上升，今早美期個別發展，日韓台股跟隨上升，A股港股下跌。市場觀望周五鮑威爾在傑克遜霍爾年會上的講話，憧憬確認聯儲局將在9月下調利率。恒指半日先升後跌，受制於100天線，50天線得而復失。北水轉流入。新股同源康醫藥（2410）升幅收窄，半日升8.1%。

恒指今早高開92點，高位升92點，低位跌87點，高低波幅179點。上升股份比例為15.58%，下跌為31.17%，無升跌為53.24%。

恒指半日跌63點或0.36%，報17506點，大市成交金額402億元；國指跌33點或0.53%，報6192點。恒生科技指數收報3502點，跌0.41%。

藍籌股成交金額177.66億元，佔大市成交44.19%；科指成份股成交金額91.69億元，佔大市成交22.8%；國指成份股成交金額150.6億元，佔大市成交37.46%。

24隻雙櫃台股，總成交0.22億元人民幣，相當於約0.24億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少18.15%，至78.04億元，佔大市成交19.37%。牛熊證成交金額38.02億元，減少27.86%；窩輪成交金額40.01億元，減少6.15%。

藍籌26隻升，56隻下跌，0隻無升跌。中銀香港（2388）升1.94%，收報23.7元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌6.46%，收報22.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報32.25元，升3.04%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報12.64元，跌3.51%。

恒指10天線(17187.42點)升穿20天線(17119.68點)，指數曾升穿50天線(17576.77點)，但受制於100天線(17692.17點)。科指10天線(3430.44點)升穿20天線(3430.11點)，指數受制於50天線(3565.41點)。

北水南下合計淨流入13.21億元，終止單日流出。北水本月累計流入334.44億元，按月減少30.25%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

佳兆業（1638）與債權人小組訂立重組支持協議。收報0.102元，跌4.67%。

富力（2777）：富力香港接獲清盤呈請。收報0.77元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國電信（0728）收報4.56元，跌0.22%。亞洲金融（0662）收報3.51元，無升跌。萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見13.08元，收報12.94元，升8.92%。香港小輪（0050）收報4.16元，跌0.24%。華住集團－Ｓ（1179）收報22.3元，跌0.22%。金山軟件（3888）收報20.55元，跌1.91%。金山雲（3896）收報1.32元，跌0.75%。快手（1024）收報44.25元，升0.11%。美麗華酒店（0071）收報9.6元，升0.63%。平安好醫生（1833）收報10.7元，跌2.01%。泡泡瑪特（9992）創52周高，見42.95元，收報41.85元，升0.84%。舜宇（2382）收報45.4元，跌1.52%。同程旅行（0780）收報12.84元，跌1.53%。

藥明合聯（2268）收報19.32元，升2.11%。小鵬（9868）收報27.75元，升0.54%。特步（1368）收報4.86元，無升跌。中通快遞（2057）收報157元，升1.16%。

同源康醫藥（2410）上市，定價12.1元。收報13.08元，升8.1%。

K Cash（2483）上半年度賺3430萬派中期息3.4仙。收報1.72元，無升跌。

融創服務（1516）發盈警，上半年料轉蝕5億人民幣。收報1.7元，跌1.16%。

正榮地產（6158）發盈警，料上半年虧損22至24億元人幣。收報0.063元，無升跌。

中行（3988）棄羅兵咸改聘安永為今年度外部審計師。收報3.58元，升0.85%。

受綜藝節目收入大減拖累，星空華文（6698）上半年虧損5600萬人幣不派息。創上市新低，見2.82元，收報2.83元，跌0.35%。

富豪酒店（0078）盈警，中期虧損顯著擴大至16億元。收報2.75元，跌3.17%。

恒安國際（1044）：預期下半年毛利率盡量維持穩定。收報24.05元，跌5.87%。

實德（0487）發盈警，料中期轉蝕3000萬至5000萬。收報0.064元，無升跌。

兗煤澳大利亞（3668）上半年稅後利潤降逾半至4.2億澳元不派息。收報30.45元，跌15.18%。

遠東控股（0036）發盈警，預告中期虧損5.07億元。收報0.052元，無升跌。

云想科技（2131）半年純利跌近三成至2391.9萬元人幣，續不派中期息。收報0.53元，無升跌。

新東方（9901）派特別息每股0.06美元或每股美國存託股0.6美元。收報54元，跌1.55%。

極兔速遞（1519）上半年扭虧轉盈，不派息。收報6.53元，跌9.68%。

興證國際（6058）半年純利升43%至8867萬元，不派中期息。收報0.205元，升3.02%。

保利物業（6049）上半年多賺11%，續不派中期息。收報25.25元，跌7.17%。

冠君（2778）中期轉蝕11億，每單位分派0.0809元，跌12%，經營環境仍面對挑戰。收報1.7元，升0.59%。

華潤啤酒（0291）︰全年白酒營業額增長目標30%。見52周低22.4元，收報22.45元，跌6.46%。

長建（1038）英國首錄交投，暫錄成交1萬元。收報56.95元，升0.71%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1066.4元，收報1065.95元，跌0.02%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見37.5元，收報37.5元，升0.54%；中國再保險（1508）創52周高，見0.67元，收報0.67元，無升跌；順豐房託（2191）創52周高，見2.85元，收報2.8元，無升跌；電訊盈科（0008）創52周高，見4.31元，收報4.29元，無升跌；潼關黃金（0340）創52周高，見0.64元，收報0.59元，升1.72%；深圳高速公路股份（0548）創52周高，見8.03元，收報7.99元，跌0.13%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.117元，收報0.113元，升7.62%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，升1.82%；獅子山集團（1127）創52周高，見1.6元，收報1.6元，升1.27%；勇利投資（1145）創52周高，見0.142元，收報0.142元，升10.94%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見2.39元，收報2.41元，跌1.63%；呷哺呷哺（0520）低見0.91元，收報0.91元，跌9%；有線（1097）低見0.024元，收報0.026元，無升跌；農夫山泉（9633）低見28.15元，收報28.2元，跌2.08%；飛道旅遊科技（8069）低見0.036元，收報0.038元，跌5%；中手游（0302）低見0.71元，收報0.72元，無升跌；中國金融投資管理（0605）低見0.156元，收報0.156元，跌8.24%；中昌國際控股（0859）低見0.076元，收報0.076元，跌20%；龍輝國際控股（1007）低見0.193元，收報0.195元，跌2.5%；有線寬頻（1097）低見0.024元，收報0.026元，無升跌。

42隻股份創52周低，其中十隻包括，新高教（2001）低見1.76元，收報1.79元，跌5.79%；信德（0242）低見0.65元，收報0.66元，無升跌；六福集團（0590）低見14元，收報14.18元，跌4.83%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.145元，收報0.145元，跌0.68%；大快活（0052）低見7.02元，收報7.09元，跌0.42%；信義光能（0968）低見3.12元，收報3.12元，跌4%；潤啤（0291）低見22.4元，收報22.45元，跌6.46%；中升（0881）低見9.02元，收報9.04元，跌2.38%；華潤啤酒（0291）低見22.4元，收報22.45元，跌6.46%；香港中旅（0308）低見1.01元，收報1.02元，跌0.97%。

異動股

上升異動股，包括，僑洋國際控股（8070）收報0.32元，升73.91%；元亨燃氣（0332）收報0.032元，升33.33%；泰達生物（8189）創52周高，見0.13元，收報0.13元，升26.21%；吉輝控股（8027）收報0.23元，升21.05%；CNT GROUP（0701）收報0.305元，升19.61%；易點雲（2416）平上市低位1.03元，收報1.22元，升18.45%；蓮和醫療（0928）收報0.056元，升16.67%；浙江永安（8211）收報0.022元，升15.79%；匯盈控股（0821）收報0.037元，升15.63%；順風清潔能源（1165）收報0.03元，升15.38%；同景新能源（8326）收報0.149元，升13.74%。

下跌異動股，包括，興利（香港）控股（0396）收報0.057元，跌55.81%；智城發展控股（8268）收報0.315元，跌23.17%；中昌國際控股（0859）創上市新低，見0.076元，收報0.076元，跌20%；望塵科技控股（2458）收報3.28元，跌18.81%；福祿控股（2101）收報1.73元，跌17.62%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.033元，跌17.5%；積木集團（8187）收報0.275元，跌16.67%；中國新華電視（8356）創上市新低，見0.35元，收報0.42元，跌16%；長久股份（6959）收報12.6元，跌15.89%；民信國際控股（8456）收報0.086元，跌15.69%；TBKS HLDGS（1960）收報0.211元，跌15.6%。

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