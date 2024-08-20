金管局副總裁阮國恒早前接受傳媒訪問時表示，數字上未反映銀行收緊按揭，短期內將成立專責小組跟進中小企求助個案。立法會工商及創新科技事務委員會副主席吳傑莊出席電台訪問時表示，過去一周曾接觸不同業界，雖然未見有系統性大量有關個案出現，但的確有零星個案發生。
吳傑莊表示，相關零星被銀行收緊按揭的個案，不會單純因為有物業估值減低，便被銀行要求補回差價。他表示，不排除當中可能涉及中小企或老闆因為其他私人貸款或項目，而令銀行進行資產估值重組。
吳傑莊透露，現正處理一、兩宗被銀行要求貸款人提早還款的個案，若個案合適，會轉交予金管局研究，但有個案較迂迴，銀行要求貸款人提交許多資料，如交易項目細節等，對部分中小企構成壓力。他表示，明白銀行要保護存戶存款，但同時亦要使香港商界健康運作，以平衡本港整體營商環境。
對於金管局指銀行按揭未見出現「落雨收遮」情況，吳傑莊認為，中小企分成許多行業及板塊，大數只能看見趨勢，但未必能看到個別情況，可能要細分行業，如果一些行業遇到困難，當局要分析是短期抑或系統性原因。
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