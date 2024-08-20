吳傑莊表示，相關零星被銀行收緊按揭的個案，不會單純因為有物業估值減低，便被銀行要求補回差價。他表示，不排除當中可能涉及中小企或老闆因為其他私人貸款或項目，而令銀行進行資產估值重組。

吳傑莊透露，現正處理一、兩宗被銀行要求貸款人提早還款的個案，若個案合適，會轉交予金管局研究，但有個案較迂迴，銀行要求貸款人提交許多資料，如交易項目細節等，對部分中小企構成壓力。他表示，明白銀行要保護存戶存款，但同時亦要使香港商界健康運作，以平衡本港整體營商環境。

對於金管局指銀行按揭未見出現「落雨收遮」情況，吳傑莊認為，中小企分成許多行業及板塊，大數只能看見趨勢，但未必能看到個別情況，可能要細分行業，如果一些行業遇到困難，當局要分析是短期抑或系統性原因。

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