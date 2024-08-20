於今日公告日期，質押股份相當於公司已發行股本總數約72.77%。由於質押股份並非用作公司債務或擔保之抵押或用作公司履行其責任之其他支持，故並不屬於上市規則第13.17條的範圍內。

弘陽服務集團（控股）連同弘昇有限公司由弘陽集團全資擁有，弘陽集團乃由弘陽國際全資擁有，而弘陽國際則由曾煥沙全資擁有的弘陽集團（控股）及由曾煥沙分別持有50%及50%權益。

董事會將就任何重大進展知會股東及投資者，公司將適時或根據上市規則規定另行刊發公告。

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