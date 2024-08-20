期內總收入達2181億元，按年增長10%，美的指出，繼首季收入達1065億元創集團單季新高後，在第二季錄得1116億元收入，首次實現連續兩季度突破千億。美的智能家居業務（ToC）與商業及工業解決方案（ToB）收入分別實現11%和6%的按年增長，內地和海外收入則分別增長8%和13%。

美的商業及工業解決方案收入當中，新能源及工業技術收入171億元，智能建築科技收入157億元，機器人與自動化收入為139億元。

報告期內，自有品牌業務收入大幅提升，其中電商收入同比增長超過50%。2024年上半年，美的智能家居應用海外新註冊用戶突破100萬，已註冊用戶達到310萬。今年上半年研發投入76.6億，增長15.91%。

美的集團去年籌備來港上市，該公司今年8月9日公告，香港聯交所上市委員會於8月8日舉行上市聆訊，已審閱公司的上市申請。若一切順利，美的集團或將今年完成港股上市。

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