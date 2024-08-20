moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美的集團中期盈利增14%至208億人幣

內地家電企業龍頭美的集團（深：000333）公布，截至今年6月底止中期盈利208億元（人民幣，下同），按年增長14%，每股盈利3.02元。

期內總收入達2181億元，按年增長10%，美的指出，繼首季收入達1065億元創集團單季新高後，在第二季錄得1116億元收入，首次實現連續兩季度突破千億。美的智能家居業務（ToC）與商業及工業解決方案（ToB）收入分別實現11%和6%的按年增長，內地和海外收入則分別增長8%和13%。

美的商業及工業解決方案收入當中，新能源及工業技術收入171億元，智能建築科技收入157億元，機器人與自動化收入為139億元。

報告期內，自有品牌業務收入大幅提升，其中電商收入同比增長超過50%。2024年上半年，美的智能家居應用海外新註冊用戶突破100萬，已註冊用戶達到310萬。今年上半年研發投入76.6億，增長15.91%。

美的集團去年籌備來港上市，該公司今年8月9日公告，香港聯交所上市委員會於8月8日舉行上市聆訊，已審閱公司的上市申請。若一切順利，美的集團或將今年完成港股上市。

其他報道

新鴻基信貸推人民幣按揭貸款 按港樓借人幣息率低至6.99%

弘陽服務大股東抵押逾3億股 佔股本72.8%

【有片：埋身擊】歐元英鎊有望進一步上升 宜採取低位買入策略

半日沽空金額減11% 阿里沽空減1%

亞洲金融中期多賺20% 增派息至0.055元

特步上半年多賺13% 中期息15.3仙

恒指半日跌63點 科指跌0.41% 北水轉流入 同源康醫藥半日升8%

Call Loan︱吳傑莊：有零星被收緊按揭個案 銀行要平衡整體營商環境

日本多地允許帶小孩上班 冀助年輕人平衡工作與家庭

滬深三大指數半日向下 滬指跌近1%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日 港元升值逾一周最強

新股：同源康醫藥今掛牌 高開近兩成 暫升逾13%

ZA Bank 8月續推「百萬勁抽特別版」

據報內地對羅兵咸涉恒大調查已接近完成 用字非常嚴厲

限價鬆綁 北京、深圳新盤劈價

人行維持LPR息率不變

特朗普：若我能再次當選總統 將邀請馬斯克加入內閣或擔任政府顧問

佳兆業與債權人小組訂立重組支持協議

A股三大指數小幅高開 人行淨回籠2366億人幣

恒指高開92點 科指升1.1% 同源康醫藥上市升19%

富力：富力香港接獲清盤呈請

港股ADR升141點 夜期高水171點 中電信、泡泡瑪特、舜宇、小鵬等業績 同源康醫藥上市

美股見近1個月收市新高 標指納指連升8日 道指升236點