上半年特步多賺13%至7.521億元人民幣（下同），收入按年增10.4%至72.032億元，派中廿5息每股0.156元，按年增13.9%。

管理層強調，在戰略性出售K SWISS和帕拉丁後將能聚焦發展特步主品牌、索康尼及邁樂。而公司此前已收購索康尼及邁樂合資企業的全部權益，索康尼今年同店增長超過30%。集團表明往後在索康尼的品牌及渠道投入加大，但開店不會以數量行先，而是要開大店，如即將在深圳開返的新形象店。加盟亦只會是一小部分，不會大規模發展加盟。

至於特步主品牌的近月表現，管理層透露，整個七月及八月份，與六月份差不多，線下總體有輕微增長，線上則有約20%增長，連續三個月情況差不多。

面對內地經濟疲弱及消費分化等挑戰，特步管理層不諱言，下半年仍有很多不確定性，將會把控費用、庫存，提升店舖運營效率及主動去調整銷售，亦不會大幅加大折扣，將以平穩運營狀態經營。雖然銷售目標不一定達成，但將憑藉控制費用等措施，令利潤達到年初目標。

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