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CENTRESTAGE將於9月4至7日在會展舉行

由香港貿發局主辦、文創處資助的CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）將於9月4至7日在會展舉行，貿發局副總裁張淑芬表示，政府致力推動盛事經濟，CENTRESTAGE 今屆將一連四天開放與業內人士及公眾參觀。今年有來自 17個國家及地區、250個品牌參展，品牌數目是歷年之冠，當中包括國際知名及殿堂級的品牌。

張淑芬指，多場國際級精彩時裝表演，包括 Robert Wun 於香港故宮文化博物館舉行的 Home Coming開幕時裝騷，會在 CENTRESTAGE 的舞台上演，凸顯香港盛事之都地位，同時推動香港的時裝及創意產業發展，協助打造香港成為中外文化藝術交流中心」。

大會特別安排在 CENTERSTAGE網站、香港貿發局的 YouTube 頻道和 Facebook 專頁，以及多個網上平台，例如 Viu TV App 及 Yahoo HK進行直播。此外，Robert Wun 將於展會的專屬展區展示其設計作品，更會出席展會9月5 日的大師分享會。

貿發局亦繼續邀請全球各地的買家到 CENTRESTAGE採購，包括大型買手店如加拿大的 CNTRBND、 法國的 Elevastor、德國的 VOO Store、阿聯酋的 Urbanist Store、日本的 The Four-Eyed Limited、中國內地的 ANCHORET 及台灣的 CLUB DESIGNER 等。

 

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