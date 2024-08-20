moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌58點 成交不足750億 北水轉流入

市場觀望周五鮑威爾講話，亞股午後維持今早走勢，日韓台股跟隨美股上升，A股港股下跌，上證創逾兩周最大跌幅，雖然四隻代表滬深300ETF尾盤成交急增，並再度超過100億元人民幣，但未能扭轉滬深300指數跌勢。深圳創業板指數三連跌至2月初以來的新低。

大市成交減少21%，再不足800億元，見近一周最少，北水亦重新流入，恒指波幅則略為擴闊。騰訊（0700）持有5%股份的「遊戲科學」推出《悟空》，雖然Steam的同時上線人數創紀錄，不過騰訊（0700）股價表現平平

恒指今早高開92點，高位升92點，低位跌119點，高低波幅212點。上升股份比例為21.2%，下跌為38.17%，無升跌為40.62%。

恒指收市跌58點或0.33%，報17511點，大市成交金額745億元，較上日減少21.06%，是8月14日680.45億元成交後最少；國指跌30點或0.49%，報6195點。恒生科技指數收報3498點，跌0.54%。

藍籌股成交金額373.59億元，佔大市成交50.14%；科指成份股成交金額191.62億元，佔大市成交25.72%；國指成份股成交金額310.08億元，佔大市成交41.62%。

24隻雙櫃台股，總成交0.4億元人民幣，相當於約0.44億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.18%，至85.64億元，佔大市成交11.49%。牛熊證成交金額42.1億元，減少20.12%；窩輪成交金額43.53億元，增加2.1%。

藍籌24隻升，55隻下跌，3隻無升跌。宏橋（1378）升1.74%，收報10.54元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌6.46%，收報23.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報31.7元，升1.28%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報22.05元，跌4.75%。

恒指曾升穿50天線(17576.87點)，受制於100天線(17692.22點)。科指10天線(3429.98點)升穿20天線(3429.88點)，指數受制於50天線(3565.32點)。

北水南下合計淨流入17.94億元，終止單日流出，淨流入金額是8月16日47.25億元後最多。北水本月累計流入339.17億元，按月減少29.26%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.68%，是8月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.09%。低見17449.99點，是8月16日17255.86點後最低。收市報17511.08點，是8月16日後收市新低，當日報17430.16點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月2日。

科指曾跌最多0.91%，是8月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.43%。低見3484.92點，是8月16日3416.76點後最低。收市報3498.08點，是8月16日後收市新低，當日報3459.09點。第1日陰燭。

國指曾跌最多0.88%，是8月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.13%。低見6171點，是8月16日6094.35點後最低。收市報6195.58點，是8月16日後收市新低，當日報6161.9點。第1日陰燭。

午後消息股表現

騰訊（0700）旗下推《悟空》。收報370.4元，跌0.59%。

特步（1368）：完成出售K SWISS和帕拉丁後 全年利潤可望增長20%。收報5.08元，升4.53%。

遠洋集團（3377）債權人就債務重組提供「反建議」。收報0.31元，跌1.59%。

新鴻基信貸（0086）推人民幣按揭貸款 按港樓借人幣息率低至6.99%。收報2.5元，升0.4%。

弘陽服務（1971）大股東抵押逾3億股 佔股本72.8%。收報0.54元，升9.09%。

亞洲金融（0662）中期多賺20% 增派息至0.055元。收報3.51元，無升跌。

特步（1368）上半年多賺13% 中期息15.3仙。收報5.08元，升4.53%。

今早及隔晚消息股表現

佳兆業（1638）與債權人小組訂立重組支持協議。收報0.113元，升5.61%。

富力（2777）：富力香港接獲清盤呈請。平上市低位0.75元，收報0.76元，跌1.3%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國電信（0728）收報4.57元，無升跌。萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見13.08元，收報13元，升9.43%。香港小輪（0050）收報4.15元，跌0.48%。華住集團－Ｓ（1179）收報22.55元，升0.89%。金山軟件（3888）收報20.55元，跌1.91%。金山雲（3896）收報1.32元，跌0.75%。快手（1024）收報44.4元，升0.45%。美麗華酒店（0071）收報9.57元，升0.31%。平安好醫生（1833）收報10.42元，跌4.58%。泡泡瑪特（9992）創52周高，見42.95元，收報41.85元，升0.84%。舜宇（2382）收報45.45元，跌1.41%。同程旅行（0780）收報13.12元，升0.61%。藥明合聯（2268）收報19.78元，升4.55%。小鵬（9868）收報27.55元，跌0.18%。中通快遞（2057）收報158.7元，升2.26%。

同源康醫藥（2410）上市，定價12.1元。收報13.7元，升13.22%。

K Cash（2483）上半年度賺3430萬派中期息3.4仙。收報1.71元，跌0.58%。

融創服務（1516）發盈警，上半年料轉蝕5億人民幣。收報1.7元，跌1.16%。

正榮地產（6158）發盈警，料上半年虧損22至24億元人幣。收報0.061元，跌3.17%。

中行（3988）棄羅兵咸改聘安永為今年度外部審計師。收報3.58元，升0.85%。

受綜藝節目收入大減拖累，星空華文（6698）上半年虧損5600萬人幣不派息。創上市新低，見2.82元，收報2.84元，無升跌。

富豪酒店（0078）盈警，中期虧損顯著擴大至16億元。收報2.78元，跌2.11%。

恒安國際（1044）：預期下半年毛利率盡量維持穩定。收報23.9元，跌6.46%。

實德（0487）發盈警，料中期轉蝕3000萬至5000萬。收報0.064元，無升跌。

兗煤澳大利亞（3668）上半年稅後利潤降逾半至4.2億澳元不派息。收報30.85元，跌14.07%。

遠東控股（0036）發盈警，預告中期虧損5.07億元。收報0.049元，跌5.77%。

云想科技（2131）半年純利跌近三成至2391.9萬元人幣，續不派中期息。收報0.5元，跌5.66%。

新東方（9901）派特別息每股0.06美元或每股美國存託股0.6美元。收報53.85元，跌1.82%。

極兔速遞（1519）上半年扭虧轉盈，不派息。收報6.8元，跌5.95%。

興證國際（6058）半年純利升43%至8867萬元，不派中期息。收報0.204元，升2.51%。

保利物業（6049）上半年多賺11%，續不派中期息。收報25.25元，跌7.17%。

冠君（2778）中期轉蝕11億，每單位分派0.0809元，跌12%，經營環境仍面對挑戰。收報1.72元，升1.78%。

華潤啤酒（0291）︰全年白酒營業額增長目標30%。見52周低22.35元，收報22.65元，跌5.63%。

長建（1038）英國首錄交投，暫錄成交1萬元。創52周高，見57.85元，收報57.15元，升1.06%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見59.66元，收報59.6元，升0.54%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1811元，收報1811元，升0.42%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1811元，收報1811元，升0.42%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1066.4元，收報1066.1元，跌0.01%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見7.635元，收報7.635元，升0.26%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見37.5元，收報37.5元，升0.54%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1043.8元，收報1043.8元，升0.01%；中國再保險（1508）創52周高，見0.67元，收報0.65元，跌2.99%；順豐房託（2191）創52周高，見2.85元，收報2.8元，無升跌；電訊盈科（0008）創52周高，見4.31元，收報4.3元，升0.23%；潼關黃金（0340）創52周高，見0.64元，收報0.6元，升3.45%；順誠（0531）創52周高，見0.46元，收報0.46元，升1.1%；深圳高速公路股份（0548）創52周高，見8.07元，收報8.05元，升0.63%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；新華文軒（0811）創52周高，見10.16元，收報10.14元，升1%；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.13元，收報0.124元，升18.1%。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創52周高，見57.85元，收報57.15元，升1.06%。

破底股方面

44隻股份創上市新低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見2.39元，收報2.43元，跌0.82%；呷哺呷哺（0520）低見0.9元，收報0.91元，跌9%；有線（1097）低見0.024元，收報0.026元，無升跌；農夫山泉（9633）低見28元，收報28.7元，跌0.35%；飛道旅遊科技（8069）低見0.036元，收報0.039元，跌2.5%；中手游（0302）低見0.71元，收報0.76元，升5.56%；世紀陽光（0509）低見0.107元，收報0.11元，跌12.7%；中國金融投資管理（0605）低見0.156元，收報0.157元，跌7.65%；高山企業（0616）低見0.117元，收報0.128元，跌14.67%；大唐西市（0620）低見0.205元，收報0.21元，跌2.78%。

73隻股份創52周低，其中十隻包括，新高教（2001）低見1.76元，收報1.8元，跌5.26%；信德（0242）低見0.65元，收報0.68元，升3.03%；六福集團（0590）低見14元，收報14.26元，跌4.3%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.145元，收報0.149元，升2.05%；大快活（0052）低見7.02元，收報7.09元，跌0.42%；海亮國際（2336）低見0.104元，收報0.11元，跌15.38%；信義光能（0968）低見3.12元，收報3.18元，跌2.15%；潤啤（0291）低見22.35元，收報22.65元，跌5.63%；中升（0881）低見8.93元，收報9.21元，跌0.54%；華潤啤酒（0291）低見22.35元，收報22.65元，跌5.63%。

異動股

上升異動股，包括，僑洋國際控股（8070）收報0.3元，升63.04%；泰達生物（8189）創52周高，見0.145元，收報0.145元，升40.78%；國恩控股（8121）收報1.9元，升31.03%；百能國際能源（8132）收報0.068元，升28.3%；創輝珠寶（8537）收報0.177元，升26.43%；蓮和醫療（0928）收報0.06元，升25%；浙江永安（8211）收報0.023元，升21.05%；CNT GROUP（0701）收報0.305元，升19.61%；京維集團（1195）收報0.019元，升18.75%；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.13元，收報0.124元，升18.1%；興合控股（1891）收報0.12元，升17.65%。

下跌異動股，包括，興利（香港）控股（0396）收報0.062元，跌51.94%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.068元，跌44.72%；中國華君（0377）收報0.88元，跌29.6%；奧傳思維控股（8091）見52周低0.023元，收報0.024元，跌25%；中天順聯（0994）創上市新低，見0.138元，收報0.139元，跌24.86%；嘉藝控股（1025）創上市新低，見0.035元，收報0.039元，跌23.53%；上諭集團（1633）收報0.087元，跌22.32%；芯成科技（0365）收報0.124元，跌22.01%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.117元，跌22%；阿仕特朗金融（8333）收報0.25元，跌21.88%；港銀控股（8162）收報0.385元，跌21.43%。

其他報道

瑞士出口腕錶至中港跌幅分別達33%及19%

CENTRESTAGE將於9月4至7日在會展舉行

特步：完成出售K SWISS和帕拉丁後 全年利潤可望增長20%

澳門7月入境客按年增9.5%至302.1萬 港客跌一成至58.9萬人次

遠洋集團債權人就債務重組提供「反建議」

惠譽：內房企業進一步削減買地支出

滬指終止三連升 收市跌0.93%

蘋果據報將首次在印度生產iPhone Pro

馬斯克認為機械人士兵將在未來戰爭中出現

美的集團中期盈利增14%至208億人幣

新鴻基信貸推人民幣按揭貸款 按港樓借人幣息率低至6.99%

弘陽服務大股東抵押逾3億股 佔股本72.8%

【有片：埋身擊】歐元英鎊有望進一步上升 宜採取低位買入策略

半日沽空金額減11% 阿里沽空減1%

亞洲金融中期多賺20% 增派息至0.055元

特步上半年多賺13% 中期息15.3仙

恒指半日跌63點 科指跌0.41% 北水轉流入 同源康醫藥半日升8%