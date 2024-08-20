大市成交減少21%，再不足800億元，見近一周最少，北水亦重新流入，恒指波幅則略為擴闊。騰訊（0700）持有5%股份的「遊戲科學」推出《悟空》，雖然Steam的同時上線人數創紀錄，不過騰訊（0700）股價表現平平

恒指今早高開92點，高位升92點，低位跌119點，高低波幅212點。上升股份比例為21.2%，下跌為38.17%，無升跌為40.62%。

恒指收市跌58點或0.33%，報17511點，大市成交金額745億元，較上日減少21.06%，是8月14日680.45億元成交後最少；國指跌30點或0.49%，報6195點。恒生科技指數收報3498點，跌0.54%。

藍籌股成交金額373.59億元，佔大市成交50.14%；科指成份股成交金額191.62億元，佔大市成交25.72%；國指成份股成交金額310.08億元，佔大市成交41.62%。

24隻雙櫃台股，總成交0.4億元人民幣，相當於約0.44億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.18%，至85.64億元，佔大市成交11.49%。牛熊證成交金額42.1億元，減少20.12%；窩輪成交金額43.53億元，增加2.1%。

藍籌24隻升，55隻下跌，3隻無升跌。宏橋（1378）升1.74%，收報10.54元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌6.46%，收報23.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報31.7元，升1.28%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報22.05元，跌4.75%。

恒指曾升穿50天線(17576.87點)，受制於100天線(17692.22點)。科指10天線(3429.98點)升穿20天線(3429.88點)，指數受制於50天線(3565.32點)。

北水南下合計淨流入17.94億元，終止單日流出，淨流入金額是8月16日47.25億元後最多。北水本月累計流入339.17億元，按月減少29.26%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.68%，是8月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.09%。低見17449.99點，是8月16日17255.86點後最低。收市報17511.08點，是8月16日後收市新低，當日報17430.16點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月2日。

科指曾跌最多0.91%，是8月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.43%。低見3484.92點，是8月16日3416.76點後最低。收市報3498.08點，是8月16日後收市新低，當日報3459.09點。第1日陰燭。

國指曾跌最多0.88%，是8月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.13%。低見6171點，是8月16日6094.35點後最低。收市報6195.58點，是8月16日後收市新低，當日報6161.9點。第1日陰燭。

午後消息股表現

騰訊（0700）旗下推《悟空》。收報370.4元，跌0.59%。

特步（1368）：完成出售K SWISS和帕拉丁後 全年利潤可望增長20%。收報5.08元，升4.53%。

遠洋集團（3377）債權人就債務重組提供「反建議」。收報0.31元，跌1.59%。

新鴻基信貸（0086）推人民幣按揭貸款 按港樓借人幣息率低至6.99%。收報2.5元，升0.4%。

弘陽服務（1971）大股東抵押逾3億股 佔股本72.8%。收報0.54元，升9.09%。

亞洲金融（0662）中期多賺20% 增派息至0.055元。收報3.51元，無升跌。

特步（1368）上半年多賺13% 中期息15.3仙。收報5.08元，升4.53%。

今早及隔晚消息股表現

佳兆業（1638）與債權人小組訂立重組支持協議。收報0.113元，升5.61%。

富力（2777）：富力香港接獲清盤呈請。平上市低位0.75元，收報0.76元，跌1.3%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國電信（0728）收報4.57元，無升跌。萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見13.08元，收報13元，升9.43%。香港小輪（0050）收報4.15元，跌0.48%。華住集團－Ｓ（1179）收報22.55元，升0.89%。金山軟件（3888）收報20.55元，跌1.91%。金山雲（3896）收報1.32元，跌0.75%。快手（1024）收報44.4元，升0.45%。美麗華酒店（0071）收報9.57元，升0.31%。平安好醫生（1833）收報10.42元，跌4.58%。泡泡瑪特（9992）創52周高，見42.95元，收報41.85元，升0.84%。舜宇（2382）收報45.45元，跌1.41%。同程旅行（0780）收報13.12元，升0.61%。藥明合聯（2268）收報19.78元，升4.55%。小鵬（9868）收報27.55元，跌0.18%。中通快遞（2057）收報158.7元，升2.26%。

同源康醫藥（2410）上市，定價12.1元。收報13.7元，升13.22%。

K Cash（2483）上半年度賺3430萬派中期息3.4仙。收報1.71元，跌0.58%。

融創服務（1516）發盈警，上半年料轉蝕5億人民幣。收報1.7元，跌1.16%。

正榮地產（6158）發盈警，料上半年虧損22至24億元人幣。收報0.061元，跌3.17%。

中行（3988）棄羅兵咸改聘安永為今年度外部審計師。收報3.58元，升0.85%。

受綜藝節目收入大減拖累，星空華文（6698）上半年虧損5600萬人幣不派息。創上市新低，見2.82元，收報2.84元，無升跌。

富豪酒店（0078）盈警，中期虧損顯著擴大至16億元。收報2.78元，跌2.11%。

恒安國際（1044）：預期下半年毛利率盡量維持穩定。收報23.9元，跌6.46%。

實德（0487）發盈警，料中期轉蝕3000萬至5000萬。收報0.064元，無升跌。

兗煤澳大利亞（3668）上半年稅後利潤降逾半至4.2億澳元不派息。收報30.85元，跌14.07%。

遠東控股（0036）發盈警，預告中期虧損5.07億元。收報0.049元，跌5.77%。

云想科技（2131）半年純利跌近三成至2391.9萬元人幣，續不派中期息。收報0.5元，跌5.66%。

新東方（9901）派特別息每股0.06美元或每股美國存託股0.6美元。收報53.85元，跌1.82%。

極兔速遞（1519）上半年扭虧轉盈，不派息。收報6.8元，跌5.95%。

興證國際（6058）半年純利升43%至8867萬元，不派中期息。收報0.204元，升2.51%。

保利物業（6049）上半年多賺11%，續不派中期息。收報25.25元，跌7.17%。

冠君（2778）中期轉蝕11億，每單位分派0.0809元，跌12%，經營環境仍面對挑戰。收報1.72元，升1.78%。

華潤啤酒（0291）︰全年白酒營業額增長目標30%。見52周低22.35元，收報22.65元，跌5.63%。

長建（1038）英國首錄交投，暫錄成交1萬元。創52周高，見57.85元，收報57.15元，升1.06%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見59.66元，收報59.6元，升0.54%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1811元，收報1811元，升0.42%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1811元，收報1811元，升0.42%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1066.4元，收報1066.1元，跌0.01%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見7.635元，收報7.635元，升0.26%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見37.5元，收報37.5元，升0.54%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1043.8元，收報1043.8元，升0.01%；中國再保險（1508）創52周高，見0.67元，收報0.65元，跌2.99%；順豐房託（2191）創52周高，見2.85元，收報2.8元，無升跌；電訊盈科（0008）創52周高，見4.31元，收報4.3元，升0.23%；潼關黃金（0340）創52周高，見0.64元，收報0.6元，升3.45%；順誠（0531）創52周高，見0.46元，收報0.46元，升1.1%；深圳高速公路股份（0548）創52周高，見8.07元，收報8.05元，升0.63%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；新華文軒（0811）創52周高，見10.16元，收報10.14元，升1%；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.13元，收報0.124元，升18.1%。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創52周高，見57.85元，收報57.15元，升1.06%。

破底股方面

44隻股份創上市新低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見2.39元，收報2.43元，跌0.82%；呷哺呷哺（0520）低見0.9元，收報0.91元，跌9%；有線（1097）低見0.024元，收報0.026元，無升跌；農夫山泉（9633）低見28元，收報28.7元，跌0.35%；飛道旅遊科技（8069）低見0.036元，收報0.039元，跌2.5%；中手游（0302）低見0.71元，收報0.76元，升5.56%；世紀陽光（0509）低見0.107元，收報0.11元，跌12.7%；中國金融投資管理（0605）低見0.156元，收報0.157元，跌7.65%；高山企業（0616）低見0.117元，收報0.128元，跌14.67%；大唐西市（0620）低見0.205元，收報0.21元，跌2.78%。

73隻股份創52周低，其中十隻包括，新高教（2001）低見1.76元，收報1.8元，跌5.26%；信德（0242）低見0.65元，收報0.68元，升3.03%；六福集團（0590）低見14元，收報14.26元，跌4.3%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.145元，收報0.149元，升2.05%；大快活（0052）低見7.02元，收報7.09元，跌0.42%；海亮國際（2336）低見0.104元，收報0.11元，跌15.38%；信義光能（0968）低見3.12元，收報3.18元，跌2.15%；潤啤（0291）低見22.35元，收報22.65元，跌5.63%；中升（0881）低見8.93元，收報9.21元，跌0.54%；華潤啤酒（0291）低見22.35元，收報22.65元，跌5.63%。

異動股

上升異動股，包括，僑洋國際控股（8070）收報0.3元，升63.04%；泰達生物（8189）創52周高，見0.145元，收報0.145元，升40.78%；國恩控股（8121）收報1.9元，升31.03%；百能國際能源（8132）收報0.068元，升28.3%；創輝珠寶（8537）收報0.177元，升26.43%；蓮和醫療（0928）收報0.06元，升25%；浙江永安（8211）收報0.023元，升21.05%；CNT GROUP（0701）收報0.305元，升19.61%；京維集團（1195）收報0.019元，升18.75%；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.13元，收報0.124元，升18.1%；興合控股（1891）收報0.12元，升17.65%。

下跌異動股，包括，興利（香港）控股（0396）收報0.062元，跌51.94%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.068元，跌44.72%；中國華君（0377）收報0.88元，跌29.6%；奧傳思維控股（8091）見52周低0.023元，收報0.024元，跌25%；中天順聯（0994）創上市新低，見0.138元，收報0.139元，跌24.86%；嘉藝控股（1025）創上市新低，見0.035元，收報0.039元，跌23.53%；上諭集團（1633）收報0.087元，跌22.32%；芯成科技（0365）收報0.124元，跌22.01%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.117元，跌22%；阿仕特朗金融（8333）收報0.25元，跌21.88%；港銀控股（8162）收報0.385元，跌21.43%。

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