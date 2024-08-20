知情人士指，目前地方政府專項債資金主要用於基礎設施項目建設，比如交通和環保設施等特定的基建項目。而新方案將允許地方政府利用未來專項債籌集的資金，用於收購存量待售住房。截至8月，今年3.9萬億元人民幣（下同）(約5,460億美元)的新增專項債額度發行已過半。

不過知情人士指，暫不清楚如果方案獲批，剩餘專項債額度中將有多少被用於收儲。

報道指，拓寬地方政府專項債資金使用範圍的計劃，凸顯決策層希望盡快扭轉房地產困局的迫切性，不過，這一計劃恐將面臨與過去許多救市嘗試相同的障礙。據彭博社行業研究，現有5,800億元房地產救市資金中，迄今只動用了約8%，其中包括中國央行5月設立的3,000億元保障型住房再貸款。

這在一定程度上是因為收儲存量房並將其轉化為保障性住房的預期回報低於許多地方政府借款人的融資成本。

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