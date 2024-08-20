至於在經營業務範圍，則和過往並無二致，仍然是買賣外地的法定流通紙幣及硬幣，及購買旅行支票。根據六大所獲最新批示，新濠博亞（美：MLCO）、澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合、銀河娛樂（0027）旗下銀河娛樂場、美高梅中國（2282）旗下美高梅金殿超濠、金沙中國（1928）旗下威尼斯人和永利澳門（1128），分別獲批在9個、12個、4個、2個、5個及2個娛樂場或角子機場，從事匯兌業務。

網上博彩媒體《GGR Asia》曾經聯絡過澳門金管局跟進有關批示內容調整及改變，但是未獲回覆。

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