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澳門博企經營匯兌業務特首批示 新增條文由博監局參與訂技術標準及地點

澳門在打擊換錢黨及非法匯兌方面，除了將之刑事化之外，亦在賭場實體營運方面的批示，作出微觀調整。有別於過往按賭場批示經營兌換櫃枱數目，根據澳門特首對六大博彩企業最新批示，改為按照博彩企業經營娛樂場及角子機場准於從事匯兌業務，並刪走「兌換櫃枱」字眼。另在新的批示，由過往只由澳門金融管理局訂定特別條款，新增條文，列明設置兌換櫃檯的地點及技術標準由博彩監察協調局訂定。新的批示於8月15日起生效。

至於在經營業務範圍，則和過往並無二致，仍然是買賣外地的法定流通紙幣及硬幣，及購買旅行支票。根據六大所獲最新批示，新濠博亞（美：MLCO）、澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合、銀河娛樂（0027）旗下銀河娛樂場、美高梅中國（2282）旗下美高梅金殿超濠、金沙中國（1928）旗下威尼斯人和永利澳門（1128），分別獲批在9個、12個、4個、2個、5個及2個娛樂場或角子機場，從事匯兌業務。

網上博彩媒體《GGR Asia》曾經聯絡過澳門金管局跟進有關批示內容調整及改變，但是未獲回覆。

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