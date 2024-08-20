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香港7月通脹增2.5% 高過預期

政府統計處公布，7月消費物價指數按年升2.5%，連續第3個月上升，同時亦高過市場預期的增1.6%，2.5%亦是去年11月後最高，當月增2.6%。

政府表示，7月升幅較大主要是由於差餉寬減於今年6月份結束。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年7月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.2%，亦較今年6月份1.0%為高。按年升幅擴大主要是由於進出香港交通費用上升，以及電力費用跌幅收窄所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年7月止的三個月的平均每月變動率為0.6%，而截至今年6月止的三個月的相應變動率為0.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為0.2%及0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年7月份的按年升幅分別為3.1%、2.3%及2.0%，而今年6月份的相應升幅分別為1.7%、1.3%及1.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年7月份的按年升幅分別為1.0%、1.2%及1.4%，在今年6月份的升幅則分別為0.9%、1.0%及1.2%。

經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至今年7月止的三個月的平均每月變動率分別為0.8%、0.5%及0.4%，而截至今年6月止的三個月的相應變動率分別為-0.1%、0.0%及0.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至今年7月止的三個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月變動率均為0.2%，而截至今年6月止的三個月的相應變動率則分別為0.2%、0.1%及0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年7月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升22.1%）、住屋（上升3.3%）、交通（上升2.7%）、外出用膳及外賣（上升2.7%）、雜項服務（上升2.7%）、電力、燃氣及水（上升2.3%）、雜項物品（上升0.9%），以及基本食品（上升0.5%）。

另一方面，綜合消費物價指數在今年7月份錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌1.2%），以及耐用物品（下跌0.9%）。

以今年首七個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.7%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.0%、1.6%及1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.0%、0.8%、1.1%及1.3%。

截至今年7月止的三個月，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.7%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升2.0%、1.5%及1.5%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、0.9%、1.1%及1.3%。

截至今年7月止的十二個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升2.0%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.2%、1.8%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.2%、1.1%、1.3%及1.5%。

政府發言人表示，7月基本消費物價通脹仍然處於輕微水平。外出用膳及外賣的價格繼續錄得較快的按年升幅，而基本食品價格輕微增長。能源相關項目的價格繼續明顯下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些溫和上升壓力。外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。政府會繼續留意情况。

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