快手（1024）公布第二季業績，期內收入為309.75億元（人民幣、下同），按年升11.6%，稍勝市場預期的303.67億元；純利為39.8億元，按年升168.7%；非國際財務報告準則（Non-IFRS）純利為46.79億元，升73.7%。
截至今年6月底，集團第二季的平均日活躍用戶（DAU）為3.953億人，按年升5.13%；電商商品交易總額為3052.53億元，按年升15%。
集團表示，第二季視覺生成大模型取得重大進展，包括視頻生成大模型可靈AI的全面測試，並向全球用戶推出會員體系，進一步升級模型功能。今年上半年近2萬名商家在快手平台借助AI矩陣改善經營，第二季來自營銷客戶的AIGC營銷素材消耗單日峰值達2,000萬元。
搜索業務方面，快手期內改善「看後搜」功能，並在搜索結果的呈現形式上引入單列樣式，提升用戶體驗及釋放商業化潛力，第二季度使用快手搜索的月活躍用戶達到近5億，同時單日搜索次數同比增長超20%。
集團期內線上營銷服務收入按年升22.1%至175億元，通過改善智能營銷解決方案，為營銷客戶提供更深鏈路的轉化，營銷客戶出價更高推動收入增長。
截至8月13日，集團已根據現有回購計劃以24.34億港元回購萬525.61萬股B股。
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