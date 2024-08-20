截至6月底，旗下富途牛牛和moomoo應用程式註冊用戶數達到2326萬名，按年增長13.3%；開戶客戶達404.6萬名，按年增長19.1%。客戶資產達5793億元，交易總額達1.6萬億元。

香港市場方面，客戶新增金額不斷增加；新加坡用戶數量突破100萬；美國、澳洲業務則逐步提升。新市場如加拿大、日本、馬來西亞的有資產客戶數均按季錄得高雙位數增長。

在香港市場的港、美股在交易額和DARTs（客戶日均收益交易）紛紛錄得按季雙位數增長。其更分別於4月及8月上線日股及新加坡股交易，並成為華夏比特幣ETF和以太幣ETF的首發平台。富途創始人及董事長李華表示，今年上半年其全球淨增有資產客戶已完成全年獲客指引的83%，其基於增長勢頭，會將全年獲客指引，從原先的40萬，提升至55萬。

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