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大摩、匯豐維持恒安評級

恒安國際（1044）昨日公布今年中期業績，期內收入按年跌3%，惟純利按年增長14.9%，至14.1億元人民幣，主要受惠於毛利率按年擴張2.3個百分點至33.3%。昨收報25.55元，升3%；今收報23.9元，跌6.5%。摩根士丹利發布報告予恒安「中性」的評級，目標價27元，較目前股價上行空間約6%；匯豐維持恒安「持有」的評級，目標價26元。

摩根士丹利報告稱，儘管短期內公司面臨一定經營挑戰，但從長遠來看，恒安仍擁有良好的現金流及穩定的分紅政策，值得關注。該行指，公司旗下嬰兒及成人尿布業務表現不一。其中，高端品牌Q.Mo的嬰兒尿布銷售增長，但成人尿布銷售卻下滑，因為公司正專注於提高該細分市場的利潤率。另該行稱，恒安正採取一系列措施應對經營壓力，包括提升電商業務比重、優化成本結構等。不過，分析師預計公司下半年盈利表現仍將受壓，但有望在四季度產品價格回升及成本改善的支撐下恢復。

匯豐報告稱，雖然恒安上半年利潤增長，但收入卻出現下滑，反映公司在面臨原材料成本上升和市場競爭激烈的挑戰。該行表示，公司需要密切關注原材料價格走勢和市場競爭態勢，以制定合適的定價策略和產品組合優化。

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