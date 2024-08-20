moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

越秀服務上半年多賺12% 中期息0.1元人幣

越秀服務（6626）公布，上半年多賺12.1%至2.777億元人民幣（下同），每股基本盈利為0.18元，派中期息每股0.1元，按年增12.36%，派息比率為50%。

越秀服務上半年總收入為19.6億元，按年增長29.7%，其中非商業物業管理及增值服務所得收入按年增32.3%至16.01億元﹔商業物業管理及運營服務所得收入按年增19.2%至3.59億元。

上半年毛利率為25.9%，按年跌2.2個百分點﹔當中商業物業管理及運營服務毛利率為32.4%，按年增0.9個百分點﹔非商業物業管理及增值服務毛利率為24.4%，按年跌2.9個百分點。

上半年整體毛利率主要受其業務組合、平均物業管理費率、在管面積地理集中度及成本控制能力影響整體毛利率由同期的28.1%下降至本期間的25.9%，主要是受非商業物業管理及增值服務的毛利率下降的影響。

截至上半年末，合約面積為8880萬平方米，在管面積為6670萬平方米。

其他報道

影藝戲院九龍城分院月底結業 楊潤雄：不能單從一間戲院結業就說業界生意差

大摩、匯豐維持恒安評級

Capital Group減持銀娛至5%以下

富途第二季non-GAPP淨利潤按年增長8.6%至12.96億元

內地據報摸底出口企業結匯情况 關注人幣升值影響

平醫中期賺5665萬人幣 上市以來首錄半年純利

快手次季經調整純利升74%至46.79億人幣 稍勝預期

全日沽空金額減12% 阿里沽空減7%

香港7月通脹增2.5% 高過預期

澳門博企經營匯兌業務特首批示 新增條文由博監局參與訂技術標準及地點

據報內地允地方政府用專項債資金 收購存量待售住房

恒指收市跌58點 成交不足750億 北水轉流入 同源康醫藥上市升13%

同源康醫藥首日掛牌收13% 一手帳面賺800元

瑞士出口腕錶至中港跌幅分別達33%及19%   

CENTRESTAGE將於9月4至7日在會展舉行

特步：完成出售K SWISS和帕拉丁後 全年利潤可望增長20%

澳門7月入境客按年增9.5%至302.1萬 港客跌一成至58.9萬人次

遠洋集團債權人就債務重組提供「反建議」

惠譽：內房企業進一步削減買地支出

滬指終止三連升 收市跌0.93%

蘋果據報將首次在印度生產iPhone Pro

馬斯克認為機械人士兵將在未來戰爭中出現

美的集團中期盈利增14%至208億人幣