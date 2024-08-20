越秀服務（6626）公布，上半年多賺12.1%至2.777億元人民幣（下同），每股基本盈利為0.18元，派中期息每股0.1元，按年增12.36%，派息比率為50%。
越秀服務上半年總收入為19.6億元，按年增長29.7%，其中非商業物業管理及增值服務所得收入按年增32.3%至16.01億元﹔商業物業管理及運營服務所得收入按年增19.2%至3.59億元。
上半年毛利率為25.9%，按年跌2.2個百分點﹔當中商業物業管理及運營服務毛利率為32.4%，按年增0.9個百分點﹔非商業物業管理及增值服務毛利率為24.4%，按年跌2.9個百分點。
上半年整體毛利率主要受其業務組合、平均物業管理費率、在管面積地理集中度及成本控制能力影響整體毛利率由同期的28.1%下降至本期間的25.9%，主要是受非商業物業管理及增值服務的毛利率下降的影響。
截至上半年末，合約面積為8880萬平方米，在管面積為6670萬平方米。
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