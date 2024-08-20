同程旅行（0780）受惠於內地旅遊業務增長，客戶購買頻次顯著提升，截至6月底止第二季收入按年增長48.1%至42.45億元（人民幣、下同）；經調整除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年增長13.4%至9.14億元；經調整淨利則按年增長10.9%至6.57億元。至於上半年度，其收入按年增長48.8%至81.12億元；經調整溢利淨額亦達12.15億元，按年增長10.88%。
該公司與去年同期一樣，不派中期息，收市報13.12元，升0.61%。同程旅行又指出，在季內微信平台新付費用戶中約70%來自中國非一線城市。機票票務業務的市場份額持續增長，季度收入創歷史新高。他們的機票票務總量同比增長近20%，表現好過行業。國際機票票量亦創下新高，錄得160%以上按年增長。
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