該公司與去年同期一樣，不派中期息，收市報13.12元，升0.61%。同程旅行又指出，在季內微信平台新付費用戶中約70%來自中國非一線城市。機票票務業務的市場份額持續增長，季度收入創歷史新高。他們的機票票務總量同比增長近20%，表現好過行業。國際機票票量亦創下新高，錄得160%以上按年增長。

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