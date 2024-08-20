moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

小鵬汽車第二季虧損收窄至12.2億人幣

小鵬汽車（9868）公布6月底止第二季數據顯示，季內收入按年增長60.2%至81.1億元（人民幣、下同）；總交付量達30207輛，按年增加30.2%，按年亦增加38.4%；淨虧損為12.8億元，按年大減54.3%。非公認會計原則淨虧損亦只有12.2億元，按年減少54.3%。憑藉技術降本及來自大眾戰略合作的技術變現收入，毛利率按年由負數轉正數，季內達14%，亦比今年首季增加1.1個百分點。

公司展望今年第三季汽車交付量將介乎4.1萬至4.5萬輛，按年增加約2.5%至12.5%。總收入則介乎91億至98億元，按年增加約6.7%至14.9%。截至7月份單月，交付11145輛車，首7個月交付車輛亦達63173輛。

該集團按業務劃分，第二季內汽車銷售收入佔68.2億元，按年增長54.1%；服務及其他收入則達12.9億元，更按年倍增近1.03倍。季內的研發開支為人民幣14.7億元（2.0億美元），較今年首季度增加8.6%，按年亦增加7.3%。這主要由於擴充產品組合以支持未來增長有關。

董事長及首席執行官何小鵬表示，從8月MONA M03上市開始，他們即將進入一個強勁的產品週期，在未來三年他們會有大量的全新車型和改款車型上市。他相信，通過強勁的大產品週期以及更高效的營銷體系，他們長期積累的技術優勢和在AI（人工智能）上取得的突破性進展，將轉化為在中國和全球市場的銷量增長。

其他報道

中移動7月5G客戶淨增近56萬至5.28億戶

同程旅行第二季盈利增長10%至6.57億人幣 續不派中期息

越秀服務上半年多賺12% 中期息0.1元人幣

施銘倫再度減持太古B

影藝戲院九龍城分院月底結業 楊潤雄：不能單從一間戲院結業就說業界生意差

大摩、匯豐維持恒安評級

Capital Group減持銀娛至5%以下

富途第二季non-GAPP淨利潤按年增長8.6%至12.96億元

內地據報摸底出口企業結匯情况 關注人幣升值影響

平醫中期賺5665萬人幣 上市以來首錄半年純利

快手次季經調整純利升74%至46.79億人幣 稍勝預期

全日沽空金額減12% 阿里沽空減7%

香港7月通脹增2.5% 高過預期

澳門博企經營匯兌業務特首批示 新增條文由博監局參與訂技術標準及地點

據報內地允地方政府用專項債資金 收購存量待售住房

恒指收市跌58點 成交不足750億 北水轉流入 同源康醫藥上市升13%

同源康醫藥首日掛牌收13% 一手帳面賺800元

瑞士出口腕錶至中港跌幅分別達33%及19%   

CENTRESTAGE將於9月4至7日在會展舉行

特步：完成出售K SWISS和帕拉丁後 全年利潤可望增長20%

澳門7月入境客按年增9.5%至302.1萬 港客跌一成至58.9萬人次

遠洋集團債權人就債務重組提供「反建議」

惠譽：內房企業進一步削減買地支出