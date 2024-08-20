小鵬汽車（9868）公布6月底止第二季數據顯示，季內收入按年增長60.2%至81.1億元（人民幣、下同）；總交付量達30207輛，按年增加30.2%，按年亦增加38.4%；淨虧損為12.8億元，按年大減54.3%。非公認會計原則淨虧損亦只有12.2億元，按年減少54.3%。憑藉技術降本及來自大眾戰略合作的技術變現收入，毛利率按年由負數轉正數，季內達14%，亦比今年首季增加1.1個百分點。
公司展望今年第三季汽車交付量將介乎4.1萬至4.5萬輛，按年增加約2.5%至12.5%。總收入則介乎91億至98億元，按年增加約6.7%至14.9%。截至7月份單月，交付11145輛車，首7個月交付車輛亦達63173輛。
該集團按業務劃分，第二季內汽車銷售收入佔68.2億元，按年增長54.1%；服務及其他收入則達12.9億元，更按年倍增近1.03倍。季內的研發開支為人民幣14.7億元（2.0億美元），較今年首季度增加8.6%，按年亦增加7.3%。這主要由於擴充產品組合以支持未來增長有關。
董事長及首席執行官何小鵬表示，從8月MONA M03上市開始，他們即將進入一個強勁的產品週期，在未來三年他們會有大量的全新車型和改款車型上市。他相信，通過強勁的大產品週期以及更高效的營銷體系，他們長期積累的技術優勢和在AI（人工智能）上取得的突破性進展，將轉化為在中國和全球市場的銷量增長。
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