根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年6月底，公司的巴庫塔鎢礦是一個全球最大型三氧化鎢（WO3）礦產資源量露天鎢礦。截至同日，公司的的巴庫塔鎢礦亦是全球第四大WO3礦產資源量鎢礦（包括露天鎢礦及地下鎢礦），在單一鎢礦中擁有世界上最大的設計鎢礦產能。公司預計該項目在2024年第四季度投入試生產以測試並微調加工流程，目標是在2024年開採及礦物加工60萬噸鎢礦；並且預計將於2025年第一季度開始商業化生產，目標是2025年開採及礦物加工330萬噸鎢礦石。

財務方面，公司自2021年起錄得淨虧損，2024年上半年公司權益持有人期內虧損為6361.7萬元，按年擴大1.67倍。2023年公司權益持有人期內虧損為7892萬元，按年減少15.7%。

招股書顯示，在2023年2月中最後一次融資完成後公司投資後估值為16.5億元人民幣。公司投資者包括江西銅業（0358）的全資附屬公司江西銅業香港、中國鐵建（1186）的全資附屬公司中鐵建國投、以及中國鐵建透過CCECC擁有的全資附屬公司中土香港。

其他報道

中移動7月5G客戶淨增近56萬至5.28億戶

同程旅行第二季盈利增長10%至6.57億人幣 續不派中期息

越秀服務上半年多賺12% 中期息0.1元人幣

施銘倫再度減持太古B

影藝戲院九龍城分院月底結業 楊潤雄：不能單從一間戲院結業就說業界生意差

大摩、匯豐維持恒安評級

Capital Group減持銀娛至5%以下

富途第二季non-GAPP淨利潤按年增長8.6%至12.96億元

內地據報摸底出口企業結匯情况 關注人幣升值影響

平醫中期賺5665萬人幣 上市以來首錄半年純利

快手次季經調整純利升74%至46.79億人幣 稍勝預期

全日沽空金額減12% 阿里沽空減7%

香港7月通脹增2.5% 高過預期

澳門博企經營匯兌業務特首批示 新增條文由博監局參與訂技術標準及地點

據報內地允地方政府用專項債資金 收購存量待售住房

恒指收市跌58點 成交不足750億 北水轉流入 同源康醫藥上市升13%

同源康醫藥首日掛牌收13% 一手帳面賺800元

瑞士出口腕錶至中港跌幅分別達33%及19%

CENTRESTAGE將於9月4至7日在會展舉行

特步：完成出售K SWISS和帕拉丁後 全年利潤可望增長20%

澳門7月入境客按年增9.5%至302.1萬 港客跌一成至58.9萬人次

遠洋集團債權人就債務重組提供「反建議」

惠譽：內房企業進一步削減買地支出