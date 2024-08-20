位於哈薩克斯坦的鎢礦公司佳鑫國際資源投資本月19日再遞表港交所（0388），中金公司為獨家保薦人。佳鑫國際資源曾於1月底遞表，7月底失效。早前市場曾傳該公司來港上市擬籌集7億至10億元人民幣。
根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年6月底，公司的巴庫塔鎢礦是一個全球最大型三氧化鎢（WO3）礦產資源量露天鎢礦。截至同日，公司的的巴庫塔鎢礦亦是全球第四大WO3礦產資源量鎢礦（包括露天鎢礦及地下鎢礦），在單一鎢礦中擁有世界上最大的設計鎢礦產能。公司預計該項目在2024年第四季度投入試生產以測試並微調加工流程，目標是在2024年開採及礦物加工60萬噸鎢礦；並且預計將於2025年第一季度開始商業化生產，目標是2025年開採及礦物加工330萬噸鎢礦石。
財務方面，公司自2021年起錄得淨虧損，2024年上半年公司權益持有人期內虧損為6361.7萬元，按年擴大1.67倍。2023年公司權益持有人期內虧損為7892萬元，按年減少15.7%。
招股書顯示，在2023年2月中最後一次融資完成後公司投資後估值為16.5億元人民幣。公司投資者包括江西銅業（0358）的全資附屬公司江西銅業香港、中國鐵建（1186）的全資附屬公司中鐵建國投、以及中國鐵建透過CCECC擁有的全資附屬公司中土香港。
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