越秀服務（6626）曾定下上市三年內在管面積達到1億平方米目標，其後在2023年底再延後兩年完成。集團管理層指，「1億平方米在管面積目標仍然是堅定不移」，當初上市時是打算經關連方每年提供500萬平方米在管面積，經投拓及收併購此三個渠道完成，而現在關連方包括廣州地鐵、越秀地產（0123）的渠道仍然基本在軌，市場拓展亦每年約提供1000萬平方米，缺口確是在收併購上。
但公司一直有觀察研究同行過往收購案例，發現在近年行業下行下，大型併購帶來的商譽減值等都有更大風險，故現時對收併購還是較為慎重，也會要求更高質量的標的，並希望能有協同效應等。雖然公司早前變更了上市集資用途，但尚有5.05億元人民幣（下同）可用於收併購，故會繼續跟進。在上半年市場拓展新增合約面積達926萬平方米，新簽約項目59個。
至於上半年在管面積僅增加2.2%至6667萬平方米，集團管理層表示，主要是疫情前投的項目，以及部分項目本身質素不達公司要求的回款、毛利率等標準，故雖然上半年新增507萬平方米在管面積，但亦終止了361萬平方米的在管面積，故上半年僅增加了146萬平方米。
談及毛利率持續下降的問題，管理層認為，在行業普遍回調下，毛利率回調也屬正常，特別是基礎物管業務的下調。但公司的社區增值服務毛利率仍達30.5%，算「非常好的生意」，而非業主增值服務亦有28.7%的毛利率，認為整體毛利率仍在相對合理範圍，未來公司會持續提升，減少對人員的依賴，減低成本，提升對商業管理、增值服務的佔比，經這些手段令公司毛利率維持在勝過同行的水平。
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