瑞銀發表報告，認為印度人口已超過中國內地，其經濟規模遲早會趕上中國當前水準。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，由於製造業規模相對較小，短期內印度不太可能對中國整體製造業的地位構成嚴峻挑戰。不過，印度擁有龐大的國內市場，目前規模相當於內地2006至2007年左右的水準，這將是未來幾年製造業快速增長的關鍵。印度很有可能縮小與中國的差距，並搶佔部分中國的市場份額。
此外，瑞銀指，印度為製造業快速增長提供了一些潛在的有利條件，包括廉價勞動力充足、基礎設施不斷完善、吸引外資的政策以及較為有利的國際形象。
消費方面，過去十年印度居民消費翻倍，瑞銀預計印度將於2026年超過日本成為第三大消費市場。如果印度消費增速接近其GDP增速，則其國國內市場規模達到內地目前水準的速度，或會其GDP達到內地目前水準的速度早很多年。印度的居民儲蓄率雖然低於中國但相對較高，居民槓桿杆率適中，但瑞銀認為消費持續增長的最重要驅動力是創造高品質的就業機會。隨著印度經濟增長，對現代耐用品和汽車的需求可能會增長得更快。
過去20年，中國內地對全球能源和大宗商品市場影響巨大。印度已經是石油煤炭進口大國，但瑞銀認為未來幾年印度不太可能出現類似內地的需求增長。與中國相比，工業在印度經濟中的重要性更低，其經濟增長不太可能達到中國那樣的資本和能源密集型水準。印度自身的資源可用性和不同的城市化模式也意味著該國不太可能效仿中國過去進口鐵礦石等基本金屬的模式。
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