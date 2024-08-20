按地區分部計，期內中國內地市場營收32.1億元，按年增長31.5%。泡泡瑪特称，中國內地各渠道的銷售增長乃由於滿足用戶多元化品類及IP需求、差異化渠道定位、精細化提升運營效率。而通過加大國際市場的開拓力度、深度推進本土化運營，港澳台及海外市場也呈高速發展態勢，營收13.5億元，按年增長259.6%，收入佔比29.7%。

截至今年六月底，中國內地保有374家線下門店，較2023年底增加20間，機器人商店較2023年底减少一台至2190台。而港澳台及海外門店達到92家（包括合營），機器人商店達到162台（包括合營及加盟）。

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