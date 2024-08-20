家族辦公室未來資本（Avenir Group）表示，其今年第二季成為兩大主流比特幣ETF在亞洲的第一大持份機構。根據未來資本8月2日提交的機構持倉報告，其持有384.7萬股富達比特幣基金（美：FBTC），市值約2.02億美元；以及531.9萬股貝萊德iShares比特幣信託（美：IBIT），市值約1.82億美元，兩比特幣ETF市值約3.84億美元，充分展現未來資本在新興科技的投資，以及在加密資產領域能力及布局。