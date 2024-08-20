家族辦公室未來資本（Avenir Group）表示，其今年第二季成為兩大主流比特幣ETF在亞洲的第一大持份機構。根據未來資本8月2日提交的機構持倉報告，其持有384.7萬股富達比特幣基金（美：FBTC），市值約2.02億美元；以及531.9萬股貝萊德iShares比特幣信託（美：IBIT），市值約1.82億美元，兩比特幣ETF市值約3.84億美元，充分展現未來資本在新興科技的投資，以及在加密資產領域能力及布局。
Avenir加密資產業務首席執行官蘭建忠表示，對比特幣及其他加密貨幣的長遠發展前景持樂觀態度。隨著美國進入降息周期及監管框架逐步清晰，預計主流機構將加大對加密貨幣市場有局，吸引更多投資者迅速進入市場並分享其增長紅利。Avenir Group亦持續投研，不斷提高對加密資產投資的風控，拓展投資產品的深度和廣度。
Avenir Group由火幣創辨人李林於2023年創立，是一間家族辦公室和投資管理集團；蘭建忠亦曾任火幣科技（1611）執董。
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