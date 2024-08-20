中國電信（0728）上半年資本開支472億元（人民幣，下同），其中產業數字化佔比按年增加5.6個百分點至34%。執行董事、董事長兼首席執行官柯瑞文於業績記者會時表示，為配合集團數字業務發展，資本開支結構會有所轉變，但今年仍可維持960億元，並估計其佔收入比例降至20%以內。
至於5G-A（5G Advanced）的投入，他指該技術屬軟件範疇，不需大額投資，開支主要視乎客戶需求量。另外，期內天翼雲收入按年增20.3%至552億元，佔服務收入佔比22.4%。天翼雲海外收入增172%。柯稱天翼雲已越過向智能雲發展的拐點。
中電信中期派息0.1671元，按年增16.7%，派息率為69.6%。柯重申年初宣布的派息承諾，將由今年起3年內將派息率提升至75%以上。同時，集團今年營運指引包括全年收入和EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）保持增長，以及淨利潤增幅高於收入增幅。
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