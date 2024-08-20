舜宇光學科技（2382）公布今年上半年中期業績，收入188.6億元（人民幣，下同），按年增約32.1%；公司股東應佔期內溢利約10.79億元，按年增約147.1%。毛利約32.47億元，按年增約52.4%；毛利率則約17.2%，按年增約2.3個百分點。每股基本盈利99.04分，按年增加約147.7%，不派中期息。
集團指，集團收入增加主要是因為基於智能手機市場有所回暖，手機鏡頭及手機攝像模組的收入增加；同時，受益於行業成長和業務擴張，車載鏡頭和車載模組的收入也有所提升；此外，隨著VR pancake模塊的需求較去年同期增加，VR相關產品的收入明顯增加。
光學零件事業的收入約54.8億元，按年增約26.9%，主要是因為手機鏡頭、車載鏡頭及VR相關產品的收入增加。光電產品事業的收入約131.9億元，按年增約35.5%，主要是因為手機攝像模組及車載模組的收入增加。光學儀器事業的收入約1.89億元，按年減少約15.8%。
另集團指，毛利率的增加主要是因為手機鏡頭和手機攝像模組的毛利率改善。光學零件事業、光電產品事業及光學儀器事業的毛利率分別約31.8%、8.2%及47.9%（2023年同期分別約26.0%、6.9%及42.7%）。
集團表示，將保持戰略定力，堅守光電主業，並繼續推進在智能手機相關業務中繼續挖掘市場新潛力，並竭力改善經營質量；並且在汽車、XR及機器人視覺相關業務上將持續營造競爭力，著重提升市場地位；以及集團將在資本性投資方面加強管理，提高投入產出效率，側重優化經營效益。
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