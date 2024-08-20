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美麗華中期基礎溢利微跌賺3.98億派息0.23元  小輪中期盈利0.89億派息0.1元

恒基地產（0012）旗下附屬公司美麗華酒店（0071）公布中期業績，截至今年6月底止，股東應佔基礎溢利按年跌0.5%至3.98億元，股東應佔溢利則按年跌1.8%至3.73億元。每股派中期息0.23元，與去年一樣。

美麗華指，旗下酒店The Mira Hong Kong及問月酒店的入住率超過九成，宴會服務亦取得出色表現。包括尖沙咀美麗華廣場在內的出租業務租金收入仍有微增，達4.012億元。餐飲業務中，尤其節日食品銷售收入創新高，總收入按年大升34%。旅遊業務收入亦按年大升66%。

主席李家誠表示，今年下半年計劃逐步展開旗下酒店的小型提升工程，包括維修酒店客房和相關設施，以提升出租率和房價。他們亦將與政府和地區團體合作，進一步提升尖沙咀中部地區的交通連繫網絡，增強美麗華廣場和The Mira Hong Kong的可達度及連通性。另外，他們會繼續加強電子商貿發展，提高營運效益；同時多元化餐飲和租戶組合及深化顧客的旅遊和購物體驗，提升市場佔有率。

恒地旗下聯營公司香港小輪（0050）亦公布中期業績，截至6月底股東應佔溢利按年微跌0.5%至0.89億元。每股中期息0.1元，與去年一樣。該集團旗下商舖租金按年增長6%至6300萬元。新盤方面，旗下屯門合營盤帝譽在期內售出兩個單位，長沙灣重建項目映岸則因應租務市場向好，因此擬將部份單位放租。渡輪、船廠等業務在期內則虧損300萬元。Amour醫美診所等業務則在期內已收預付套票款1200萬元。