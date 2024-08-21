現時聯想控股在聯想集團持股31.41%。較早前，聯想集團宣布，擬批出每份發行價1.43元、行使價1.21元共11.5億份認股證，集資逾16億億元。在顧及到若有人行使或出售任何或全部認股證，需向聯想控股提出要約的要求，聯想控股待聯想集團發行認股權後擬行使優先購買該批認股證的權利，避免了因應要約要求分批增持股份。該優先購買權代價最低公平市值為每份0.01元，實際代價需按算式，即以聯想集團20日成交最加權平均價減經調整行使價計算。若然聯想集團較早前發行的6.75億美元的2029年到期可換股債券獲行使，按經調整換股價9.06元及初步換股價10.42元行使，聯想控股料，透過其今次宣布的增持行動，可確保持股保持在31.9%或32.27%。