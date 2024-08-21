道瓊斯工業平均指數收跌61點，跌幅0.16%，報40834點。標普500指數收跌11點，跌幅0.2%，報5597點。納斯達克綜合指數收跌59點，或0.34%，報17816點。

波音跌4.2%，報172.1美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累49點，而家得寶升1.16%，報367.27元，貢獻道指27點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報226.51元，升0.27%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報167.18元，升0.3%，亞馬遜(美：AMZN)收市報178.88元，升0.37%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報526.73元，跌0.48%，英偉達(美：NVDA)收市報127.25元，跌2.11%，微軟(美：MSFT)收市報424.8元，升0.77%，Tesla (美：TSLA)收市報221.1元，跌0.72%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.46%，報512點。德國DAX指數收跌0.35%，報18357點；法國CAC 40指數跌0.22%，報7485點；英國富時100指數收跌1.01%，報8273點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.96%，報5558點。

美國2年期債息曾跌最多2.03%，是8月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.19%。低見3.9836厘，是8月15日3.9427厘後最低。收市報3.9836厘，是8月14日後收市新低，當日報3.9558厘。

美國10年期債息曾跌最多1.66%，是8月9日後最大跌幅，當日跌幅為1.73%。低見3.8067厘，是8月14日3.8031厘後最低。收市報3.8067厘，是8月5日後收市新低，當日報3.7884厘。連跌3日，累計跌0.1064厘，對上一次連跌3日是8月13日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是8月13日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至17.49基點，是8月19日16.823基點後最窄。收市報18.114基點，是8月16日後收市最窄，當日報17.134基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾大至137.52基點，是8月15日139.11基點後最闊。收市報137.26基點，是8月14日後收市最闊，當日報137.977基點。

金龍指數曾跌最多4.07%，是4月12日後最大跌幅，當日跌幅為4.59%。低見5551.75點，是8月15日5548.49點後最低。收市跌3.95%，報5558.34點，是8月14日後收市新低，當日報5505.96點。第1日陰燭。

道指曾跌最多0.34%，是8月12日後最大跌幅，當日跌幅為0.62%。低見40756.65點，是8月19日40670.83點後最低。收市報40834.97點，是8月16日後收市新低，當日報40659.76點。第1日陰燭。

標指曾跌最多0.41%，是8月7日後最大跌幅，當日跌幅為0.85%。低見5585.5點，是8月19日5550.74點後最低。收市報5597.12點，是8月16日後收市新低，當日報5554.25點。第1日陰燭。

納指曾跌最多0.66%，是8月14日後最大跌幅，當日跌幅為0.9%。低見17758.2點，是8月19日17585.58點後最低。收市報17816.94點，是8月16日後收市新低，當日報17631.72點。第1日陰燭。

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