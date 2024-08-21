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港股ADR跌210點 夜期低水151點 恒地、港交所、小米、藥明生物等業績

美股向下，港股ADR跌210點或1.2%，報17301點，即月恒指夜期跌173點，報17360點，夜期低水151點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.04%，折合報366.2元；阿里巴巴（9988）跌3.42%，折合報78.89元；美團（3690）跌3.19%，折合報106.07元；匯控（0005）跌1.77%，折合報66.54元；建行（0939）跌0.47%，折合報5.65元。

道期現升0.136%；標期現升0.09%；納期現升0.04%。日本東證指數現跌0.63%；韓國KOSPI指數現跌0.23%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.47%。

VIX指數隔晚升8.39%或1.23點，報15.88點。

紐油現跌0.1%或0.07美元，報73.09美元；布油現跌0.06%或0.04美元，報77.15美元；金價現升0.04%或1.18美元，報2515.17美元；LME 銅期貨隔晚跌0.51%或48美元，報9204美元。比特幣現跌0.21%或125.68美元，報59185.04美元；美國10年期債息現跌0.24%或0.0095厘，報3.7972厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，百度（9888）、石藥（1093）、吉利（0175）、恒地（0012）、港交所（0388）、網易（9999）、小米（1810）、藥明生物（2269）、恒基發展（0097）、陸控（6623）、電視廣播（0511）、微博－ＳＷ（9898）等。

聯想控股（3396）擬全購聯想集團認股證及增購，全數行使涉資逾55億。

美麗華（0071）中期基礎溢利微跌賺3.98億派息0.23元，小輪中期盈利0.89億派息0.1元。

康健（3886）發盈警，料中期虧損逾4290萬。

中石化油服（1033）中期盈利升16%不派息，擬斥最多5000萬人幣回購A股。

徽商銀行（3698）盈喜料上半年多賺5.9%，不良貸款額和不良貸款率雙降。

舜宇光學（2382）上半年純利增近1.5倍，不派中期息。

中旅（0308）發盈警料中期盈利跌逾六成。

中電信（0728）維持今年資本開支預測，重申派息率3年內升至75%以上。中國電信上半年多賺8.2%，中期息0.1671元人幣。

泡泡瑪特（9992）上半年純利增九成至10億人幣，不派中期息。

越秀服務（6626）：1億平方米在管面積目標不變，併購商譽減值風險大需慎重。

融創中國（1918）發盈警，料上半年蝕150億人幣。

匯控（0005）據報擬出售南非業務，以專注亞洲市場。

小鵬汽車（9868）第二季虧損收窄至12.2億人幣。

中移動（0941）7月5G客戶淨增近56萬至5.28億戶。

同程旅行（0780）第二季盈利增長10%至6.57億人幣，續不派中期息。

越秀服務（6626）上半年多賺12%，中期息0.1元人幣。

施銘倫再度減持太古B（0087）

大摩、匯豐維持恒安評級（1044）

Capital Group減持銀娛（0027）至5%以下。

平醫（1833）中期賺5665萬人幣，上市以來首錄半年純利。

快手（1024）次季經調整純利升74%至46.79億人幣，稍勝預期。

 

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