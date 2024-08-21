恒指今早低開197點或1.13%，報17313點，大市成交金額19億元；國指今早低開88點或1.43%，報6107點。恒生科技指數開市報3401點，跌2.75%。上升股份比例為3.04%，下跌為7.27%，無升跌為89.67%。