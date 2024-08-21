恒指今早低開197點或1.13%，報17313點，大市成交金額19億元；國指今早低開88點或1.43%，報6107點。恒生科技指數開市報3401點，跌2.75%。上升股份比例為3.04%，下跌為7.27%，無升跌為89.67%。
藍籌3隻升，60隻下跌，19隻無升跌。翰森製藥（3692）升1.84%，報18.86元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌11.05%，報99.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，24隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報21.15元，升2.92%；跌幅最大的是京東（9618）開市報99.8元，跌11.05%。
恒指下試250天線(17279.33點)。科指跌穿10天線(3431.93點)、20天線(3425.42點)。
中通快遞（2057）中期少賺4.1% 中期息0.35美元。無成交，報158.7元。
中國高速傳動（0658）發盈警 盈轉虧 蝕不超過5.3億人幣。無成交，報1.1元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）開市報85.05元，跌1.85%。石藥（1093）開市報6元，跌0.33%。吉利（0175）開市報7.84元，跌0.38%。恒地（0012）無成交，報22.05元。港交所（0388）開市報230.8元，跌0.52%。網易（9999）開市報138.7元，跌2.26%。小米（1810）開市報17.32元，跌2.04%。藥明生物（2269）開市報11.78元，升0.68%。恒基發展（0097）無成交，報0.114元。陸控（6623）無成交，報10.76元。電視廣播（0511）開市報3.32元，無升跌。微博－ＳＷ（9898）開市報61.25元，跌4%。
聯想控股（3396）擬全購聯想集團認股證及增購，全數行使涉資逾55億。無成交，報5.34元。
美麗華（0071）中期基礎溢利微跌賺3.98億派息0.23元，小輪中期盈利0.89億派息0.1元。無成交，報9.57元。
康健（3886）發盈警，料中期虧損逾4290萬。開市報0.26元，無升跌。
中石化油服（1033）中期盈利升16%不派息，擬斥最多5000萬人幣回購A股。開市報0.53元，無升跌。
徽商銀行（3698）盈喜料上半年多賺5.9%，不良貸款額和不良貸款率雙降。無成交，報2.21元。
舜宇光學（2382）上半年純利增近1.5倍，不派中期息。開市報45.45元，無升跌。
中旅（0308）發盈警料中期盈利跌逾六成。見52周低1.01元，開市報1.01元，無升跌。
中電信（0728）維持今年資本開支預測，重申派息率3年內升至75%以上。中國電信上半年多賺8.2%，中期息0.1671元人幣。開市報4.59元，升0.44%。
泡泡瑪特（9992）上半年純利增九成至10億人幣，不派中期息。開市報41.05元，跌1.91%。
越秀服務（6626）：1億平方米在管面積目標不變，併購商譽減值風險大需慎重。無成交，報2.99元。
融創中國（1918）發盈警，料上半年蝕150億人幣。開市報0.98元，跌2.97%。
匯控（0005）據報擬出售南非業務，以專注亞洲市場。開市報66.1元，跌0.9%。
小鵬汽車（9868）第二季虧損收窄至12.2億人幣。開市報26.45元，跌3.99%。
中移動（0941）7月5G客戶淨增近56萬至5.28億戶。開市報73.9元，跌0.27%。
同程旅行（0780）第二季盈利增長10%至6.57億人幣，續不派中期息。開市報13.14元，升0.15%。
越秀服務（6626）上半年多賺12%，中期息0.1元人幣。無成交，報2.99元。
施銘倫再度減持太古B（0087）。開市報9.94元，無升跌。
大摩、匯豐維持恒安評級（1044）。開市報23.65元，跌1.05%。
Capital Group減持銀娛（0027）至5%以下。開市報31.2元，跌0.79%。
平醫（1833）中期賺5665萬人幣，上市以來首錄半年純利。開市報10.6元，升1.73%。
快手（1024）次季經調整純利升74%至46.79億人幣，稍勝預期。開市報42.2元，跌4.95%。
2隻股份創上市新低，包括瑞科生物－Ｂ（2179）低見7.4元，開市報7.4元，跌0.67%；DYNAM JAPAN（6889）低見3.25元，開市報3.25元，跌0.61%。
異動股
上升異動股，包括，雲智匯科技（1037）開市報0.255元，升10.87%；百果園集團（2411）開市報1.77元，升7.27%；ISP GLOBAL（8487）開市報0.15元，升7.14%；信佳國際（0912）開市報1.18元，升5.36%；瀚華金控（3903）開市報0.31元，升5.08%；長盈集團（控股）（0689）開市報0.025元，升4.17%；康基醫療（9997）開市報5.75元，升3.98%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.107元，升3.88%；中薇金融（0245）開市報0.063元，升3.28%；大唐潼金（8299）開市報0.165元，升3.13%；企展控股（1808）開市報4.02元，升3.08%。
下跌異動股，包括，耀才證券金融（1428）開市報1.51元，跌17.49%；京東（9618）開市報99.8元，跌11.05%；中達集團控股（0139）開市報0.012元，跌7.69%；威華達控股（0622）開市報0.11元，跌6.78%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報12.28元，跌5.54%；快手（1024）開市報42.2元，跌4.95%。
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