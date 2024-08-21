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消息：沃爾瑪擬售京東 緩資金壓力 不涉合作關係 套現最多37.4億美元 

彭博社今早引述消息指，沃爾瑪（美：WMT）正以每股24.85-25.85美元的價格(較上日折讓最多13.2%)出售1.445億股京東（9618）股權，以期募資不超過37.4億美元。本報獲得消息指，沃爾瑪減持為緩資金壓力，不涉及雙方的戰略合作關係。京東曾跌逾12%。

彭博社報道稱，摩根士丹利負責安排本次交易。沃爾瑪、京東和摩根士丹利的代表暫未回覆彭博社查詢。

據本報獲得接近該交易的投資人士分析，今次交易應是沃爾瑪為緩解自身資金壓力的需要，由於沃爾瑪第二季收入增速放緩，現金流減少，同時又需要應對當前市場環境變化做出多元化戰略，出於釋放資源，改善資本配置，退出京東的股權投資完全是正常資本運作，不涉及雙方的戰略合作關係。

根據接近京東人士透露，雙方合作8年來在各自既定戰略目標上都取得顯著成果，沃爾瑪完成了在內地的電商布局，京東也拓展了全球供應鏈能力，雙方的業務合作始終非常順暢，股權投資變動不影響雙方任何業務層面的合作，雙方仍然是彼此重要的戰略合作夥伴，亦有意願繼續保持密切的商業合作關係，擴大內地和國際市場的業務。

若成功賣出將標志著兩家公司合作的結束。沃爾瑪2016年收購京東5%的股份，還將其1號店賣給了後者。同年晚些時候沃爾瑪增持京東至10.8%。

公開資料顯示，沃爾瑪於2016年戰略投資京東，隨後2018年雙方共同投資達達（美：DADA）進一步深化合作。借助於達達提供的倉、揀、配一體全鏈路即時履約服務，沃爾瑪和山姆會員店有效地解決SKU多及複雜、周末波峰明顯、運力彈性要求高等痛點，整體提升履約效能和平均揀貨效能。

京東曾跌最多12.03%，是2023年10月13日後最大跌幅，當日跌幅為12.91%。低見98.7元，是8月15日98.05元後最低。現報99.05元，跌11.72%。連跌2日，累計跌13.349997元，對上一次連跌2日是8月2日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是8月13日。

 

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