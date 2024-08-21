港元現報7.7911元貶值28點子，曾貶值最多42點子，報7.7925元，亦曾升值最多5點子，報7.7878元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.26點子至3.46631%，是5月7日後最低；1星期HIBOR跌2.75點子至3.7106%，是4月25日後最低；2星期HIBOR升0.73點子至3.97423%，是8月19日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.85點子至4.3%，是8月19日後最高；6個月期HIBOR跌0.9點子至4.3%，是2023年5月9日後最低；12個月期HIBOR跌1.97點子至4.38435%，是2023年4月25日後最低。

美元指數現報101.445升值0.004點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.42465%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3401%，連續4日收窄，利差是2024年8月07日後最窄，當日差距為-1.3057%。

對上一次連續4日收窄，是2024年7月10日，當日利差報-0.8432%。

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