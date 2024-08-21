moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日跌165點 科指跌2% 京東跌10% 京東健康亦跌逾5%

美股隔晚回吐，亞股今早普遍跟隨，加上大摩唱淡恒指、MSCI中國指數，中港股市跟跌，半日僅深成逆市升0.08%，港股三大指數見兩周最大跌幅，恒指低開160點後最多跌278點，京東（9618）受沃爾瑪擬減持消息拖累，挫10%，連帶同系京東健康（6618）亦跌逾5%，京東物流（2618）則跌2.67%。舜宇（2382）績後升逾9%、快手（1024）則跌10.02%。

恒指今早低開197點，高位跌95點，低位跌278點，高低波幅183點。上升股份比例為15.38%，下跌為30.97%，無升跌為53.63%。

恒指半日跌165點或0.95%，報17345點，大市成交金額517億元；國指跌74點或1.2%，報6121點。恒生科技指數收報3426點，跌2.05%。

藍籌股成交金額225.47億元，佔大市成交43.61%；科指成份股成交金額172.71億元，佔大市成交33.4%；國指成份股成交金額225.97億元，佔大市成交43.7%。

24隻雙櫃台股，總成交0.26億元人民幣，相當於約0.29億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.5%，至82.63億元，佔大市成交15.95%。牛熊證成交金額38.85億元，減少7.72%；窩輪成交金額43.78億元，增加0.57%。

藍籌15隻升，66隻下跌，1隻無升跌。舜宇（2382）升9.24%，收報49.65元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌10.25%，收報100.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報14.34元，升9.3%；跌幅最大的是京東（9618）收報100.7元，跌10.25%。

恒指曾跌穿10天線(17234.66點)、250天線(17279.46點)。科指跌穿10天線(3434.39點)、20天線(3426.65點)。

北水南下合計淨流入6.62億元，較上日減少63.11%，連續第2日流入，累計流入24.56億元。北水本月累計流入345.79億元，按月減少27.88%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.59%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.97%。低見17232.13點，是8月15日16926.47點後最低。連跌2日，累計跌224.04點，對上一次連跌2日是8月15日。

科指曾跌最多3.41%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.45%。低見3378.65點，是8月15日3347.21點後最低。連跌2日，累計跌90.57點，對上一次連跌2日是8月13日。

國指曾跌最多1.97%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.4%。低見6073.41點，是8月15日5956.91點後最低。連跌2日，累計跌104.37點，對上一次連跌2日是8月2日。

消息：沃爾瑪擬售京東（9618） 緩資金壓力 不涉合作關係 套現最多37.4億美元 。減持京東| 沃爾瑪據稱將專注內地超市、山姆業務。收報100.7元，跌10.25%。

中通快遞（2057）中期少賺4.1% 中期息0.35美元。收報162.8元，升2.58%。

中國高速傳動（0658）發盈警 盈轉虧 蝕不超過5.3億人幣。收報1.07元，跌2.73%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報85.1元，跌1.79%。石藥（1093）收報6元，跌0.33%。吉利（0175）收報7.71元，跌2.03%。恒地（0012）收報21.6元，跌2.04%。港交所（0388）收報231元，跌0.43%。網易（9999）收報139.9元，跌1.41%。小米（1810）收報17.48元，跌1.13%。藥明生物（2269）收報11.24元，跌3.93%。恒基發展（0097）收報0.114元，無升跌。陸控（6623）收報10.96元，升1.86%。電視廣播（0511）收報3.3元，跌0.6%。微博－ＳＷ（9898）收報61.25元，跌4%。

聯想控股（3396）擬全購聯想集團認股證及增購，全數行使涉資逾55億。收報5.33元，跌0.19%。

美麗華（0071）中期基礎溢利微跌賺3.98億派息0.23元，小輪中期盈利0.89億派息0.1元。收報9.58元，升0.1%。

康健（3886）發盈警，料中期虧損逾4290萬。收報0.265元，升1.92%。

中石化油服（1033）中期盈利升16%不派息，擬斥最多5000萬人幣回購A股。收報0.52元，跌1.89%。

徽商銀行（3698）盈喜料上半年多賺5.9%，不良貸款額和不良貸款率雙降。收報2.22元，升0.45%。

舜宇光學（2382）上半年純利增近1.5倍，不派中期息。收報49.65元，升9.24%。

中旅（0308）發盈警料中期盈利跌逾六成。見52周低0.98元，收報0.99元，跌1.98%。

中電信（0728）維持今年資本開支預測，重申派息率3年內升至75%以上。中國電信上半年多賺8.2%，中期息0.1671元人幣。收報4.69元，升2.63%。

泡泡瑪特（9992）上半年純利增九成至10億人幣，不派中期息。創52周高，見46.5元，收報45.25元，升8.12%。

越秀服務（6626）：1億平方米在管面積目標不變，併購商譽減值風險大需慎重。收報3.03元，升1.34%。

融創中國（1918）發盈警，料上半年蝕150億人幣。收報0.97元，跌3.96%。

匯控（0005）據報擬出售南非業務，以專注亞洲市場。收報65.95元，跌1.12%。

小鵬汽車（9868）第二季虧損收窄至12.2億人幣。收報26.9元，跌2.36%。

中移動（0941）7月5G客戶淨增近56萬至5.28億戶。收報74.45元，升0.47%。

同程旅行（0780）第二季盈利增長10%至6.57億人幣，續不派中期息。收報14.34元，升9.3%。

越秀服務（6626）上半年多賺12%，中期息0.1元人幣。收報3.03元，升1.34%。

施銘倫再度減持太古B（0087）。收報9.97元，升0.3%。

大摩、匯豐維持恒安評級（1044）。收報23.9元，無升跌。

Capital Group減持銀娛（0027）至5%以下。收報31.1元，跌1.11%。

平醫（1833）中期賺5665萬人幣，上市以來首錄半年純利。收報10.32元，跌0.96%。

快手（1024）次季經調整純利升74%至46.79億人幣，稍勝預期。收報39.95元，跌10.02%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見59.7元，收報59.54元，跌0.1%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1815元，收報1812.5元，升0.08%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1815元，收報1812.5元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1066.7元，收報1066.5元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1143.85元，收報1143.85元，升0.04%；經發物業（1354）創上市新高，見15.1元，收報15元，升5.19%；聲通科技（2495）創上市新高，見224元，收報220.2元，升2.42%；中國儒意（0136）創52周高，見2.36元，收報2.34元，升1.3%；第一太平（0142）創52周高，見4.02元，收報4.02元，升3.34%；深圳高速公路股份（0548）創52周高，見8.07元，收報8.06元，升0.12%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.138元，收報0.126元，升1.61%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，升1.82%；源宇宙教育（1082）創52周高，見2元，收報1.74元，升4.19%；勇利投資（1145）創52周高，見0.144元，收報0.136元，跌1.45%；奇富科技－Ｓ（3660）創52周高，見96.25元，收報95.8元，升0.9%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，新高教（2001）低見1.68元，收報1.69元，跌6.11%；廣汽集團（2238）低見2.5元，收報2.53元，跌0.78%；九毛九（9922）低見2.38元，收報2.4元，跌1.23%；卡姆丹克（0712）低見0.072元，收報0.072元，跌7.69%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.247元，收報0.25元，跌3.85%；世紀陽光（0509）低見0.102元，收報0.102元，跌7.27%；豐盛控股（0607）低見0.38元，收報0.39元，跌4.88%；卡姆丹克太陽能（0712）低見0.072元，收報0.072元，跌7.69%；龍輝國際控股（1007）低見0.185元，收報0.19元，跌3.55%；3D MEDICINES（1244）低見2.76元，收報2.78元，跌6.4%。

40隻股份創52周低，其中十隻包括，周生生（0116）低見6.21元，收報6.25元，跌1.26%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.145元，收報0.15元，升0.67%；信義光能（0968）低見3.11元，收報3.14元，跌1.26%；潤啤（0291）低見22.3元，收報22.95元，升1.32%；華潤啤酒（0291）低見22.3元，收報22.95元，升1.32%；香港中旅（0308）低見0.98元，收報0.99元，跌1.98%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%；玖龍紙業（2689）低見2.86元，收報2.89元，跌1.03%；晨鳴紙業（1812）低見1.55元，收報1.55元，跌1.27%；力寶華潤（0156）低見0.63元，收報0.64元，跌3.03%。

異動股

上升異動股，包括，創輝珠寶（8537）收報0.3元，升69.49%；承輝國際（1094）收報0.76元，升38.18%；神通機器人教育（8206）收報0.028元，升33.33%；國恩控股（8121）收報2.5元，升31.58%；聯旺集團（8217）收報0.088元，升23.94%；泰達生物（8189）創52周高，見0.175元，收報0.175元，升20.69%；CTR HOLDINGS（1416）收報0.052元，升15.56%；金泰豐國際控股（9689）收報0.395元，升14.49%；首創鉅大（1329）收報0.63元，升12.5%；朸濬國際（1355）收報0.224元，升12%。

下跌異動股，包括，盛洋投資（0174）收報0.205元，跌24.07%；耀才證券金融（1428）收報1.5元，跌18.03%；道和環球（0915）收報0.055元，跌17.91%；淮北綠金股份（2450）收報0.95元，跌16.67%；中國基礎能源（8117）平上市低位0.019元，收報0.019元，跌13.64%；西部水泥（2233）收報0.83元，跌13.54%；弘和仁愛醫療（3869）創上市新低，見4元，收報4元，跌13.04%；鼎益豐（0612）見52周低0.205元，收報0.207元，跌13.03%；中國派對文化（1532）收報0.061元，跌12.86%；皇朝家居（1198）收報0.41元，跌12.77%；融信服務（2207）收報0.63元，跌12.5%。

其他報道

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.39%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日

馬斯克入主X後拒付伺服器零件費用 涉1.2億美元 台伺服器大廠緯穎提告

大摩：下調恒指目標 因中國通縮風險

人民幣兌美元中間價 一年來首次弱於預期

減持京東| 沃爾瑪據稱將專注內地超市、山姆業務

消息：沃爾瑪擬售京東 緩資金壓力 不涉合作關係 套現最多37.4億美元 

A股三大指數低開 人行淨回籠1112億人幣

恒指低開197點 下試250天線 科指跌2.7% 京東跌11%

中通快遞中期少賺4.1% 中期息0.35美元

中國高速傳動發盈警 盈轉虧 蝕不超過5.3億人幣

港股ADR跌210點 夜期低水151點 恒地、港交所、小米、藥明生物等業績

美股下跌 道指跌61點 金龍指數見4個月最大跌幅

北水增持南方恆生科技 減持中國中藥