恒指今早低開197點，高位跌95點，低位跌278點，高低波幅183點。上升股份比例為15.38%，下跌為30.97%，無升跌為53.63%。

恒指半日跌165點或0.95%，報17345點，大市成交金額517億元；國指跌74點或1.2%，報6121點。恒生科技指數收報3426點，跌2.05%。

藍籌股成交金額225.47億元，佔大市成交43.61%；科指成份股成交金額172.71億元，佔大市成交33.4%；國指成份股成交金額225.97億元，佔大市成交43.7%。

24隻雙櫃台股，總成交0.26億元人民幣，相當於約0.29億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.5%，至82.63億元，佔大市成交15.95%。牛熊證成交金額38.85億元，減少7.72%；窩輪成交金額43.78億元，增加0.57%。

藍籌15隻升，66隻下跌，1隻無升跌。舜宇（2382）升9.24%，收報49.65元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌10.25%，收報100.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報14.34元，升9.3%；跌幅最大的是京東（9618）收報100.7元，跌10.25%。

恒指曾跌穿10天線(17234.66點)、250天線(17279.46點)。科指跌穿10天線(3434.39點)、20天線(3426.65點)。

北水南下合計淨流入6.62億元，較上日減少63.11%，連續第2日流入，累計流入24.56億元。北水本月累計流入345.79億元，按月減少27.88%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.59%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.97%。低見17232.13點，是8月15日16926.47點後最低。連跌2日，累計跌224.04點，對上一次連跌2日是8月15日。

科指曾跌最多3.41%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.45%。低見3378.65點，是8月15日3347.21點後最低。連跌2日，累計跌90.57點，對上一次連跌2日是8月13日。

國指曾跌最多1.97%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.4%。低見6073.41點，是8月15日5956.91點後最低。連跌2日，累計跌104.37點，對上一次連跌2日是8月2日。

消息：沃爾瑪擬售京東（9618） 緩資金壓力 不涉合作關係 套現最多37.4億美元 。減持京東| 沃爾瑪據稱將專注內地超市、山姆業務。收報100.7元，跌10.25%。

中通快遞（2057）中期少賺4.1% 中期息0.35美元。收報162.8元，升2.58%。

中國高速傳動（0658）發盈警 盈轉虧 蝕不超過5.3億人幣。收報1.07元，跌2.73%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報85.1元，跌1.79%。石藥（1093）收報6元，跌0.33%。吉利（0175）收報7.71元，跌2.03%。恒地（0012）收報21.6元，跌2.04%。港交所（0388）收報231元，跌0.43%。網易（9999）收報139.9元，跌1.41%。小米（1810）收報17.48元，跌1.13%。藥明生物（2269）收報11.24元，跌3.93%。恒基發展（0097）收報0.114元，無升跌。陸控（6623）收報10.96元，升1.86%。電視廣播（0511）收報3.3元，跌0.6%。微博－ＳＷ（9898）收報61.25元，跌4%。

聯想控股（3396）擬全購聯想集團認股證及增購，全數行使涉資逾55億。收報5.33元，跌0.19%。

美麗華（0071）中期基礎溢利微跌賺3.98億派息0.23元，小輪中期盈利0.89億派息0.1元。收報9.58元，升0.1%。

康健（3886）發盈警，料中期虧損逾4290萬。收報0.265元，升1.92%。

中石化油服（1033）中期盈利升16%不派息，擬斥最多5000萬人幣回購A股。收報0.52元，跌1.89%。

徽商銀行（3698）盈喜料上半年多賺5.9%，不良貸款額和不良貸款率雙降。收報2.22元，升0.45%。

舜宇光學（2382）上半年純利增近1.5倍，不派中期息。收報49.65元，升9.24%。

中旅（0308）發盈警料中期盈利跌逾六成。見52周低0.98元，收報0.99元，跌1.98%。

中電信（0728）維持今年資本開支預測，重申派息率3年內升至75%以上。中國電信上半年多賺8.2%，中期息0.1671元人幣。收報4.69元，升2.63%。

泡泡瑪特（9992）上半年純利增九成至10億人幣，不派中期息。創52周高，見46.5元，收報45.25元，升8.12%。

越秀服務（6626）：1億平方米在管面積目標不變，併購商譽減值風險大需慎重。收報3.03元，升1.34%。

融創中國（1918）發盈警，料上半年蝕150億人幣。收報0.97元，跌3.96%。

匯控（0005）據報擬出售南非業務，以專注亞洲市場。收報65.95元，跌1.12%。

小鵬汽車（9868）第二季虧損收窄至12.2億人幣。收報26.9元，跌2.36%。

中移動（0941）7月5G客戶淨增近56萬至5.28億戶。收報74.45元，升0.47%。

同程旅行（0780）第二季盈利增長10%至6.57億人幣，續不派中期息。收報14.34元，升9.3%。

越秀服務（6626）上半年多賺12%，中期息0.1元人幣。收報3.03元，升1.34%。

施銘倫再度減持太古B（0087）。收報9.97元，升0.3%。

大摩、匯豐維持恒安評級（1044）。收報23.9元，無升跌。

Capital Group減持銀娛（0027）至5%以下。收報31.1元，跌1.11%。

平醫（1833）中期賺5665萬人幣，上市以來首錄半年純利。收報10.32元，跌0.96%。

快手（1024）次季經調整純利升74%至46.79億人幣，稍勝預期。收報39.95元，跌10.02%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見59.7元，收報59.54元，跌0.1%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1815元，收報1812.5元，升0.08%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1815元，收報1812.5元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1066.7元，收報1066.5元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1143.85元，收報1143.85元，升0.04%；經發物業（1354）創上市新高，見15.1元，收報15元，升5.19%；聲通科技（2495）創上市新高，見224元，收報220.2元，升2.42%；中國儒意（0136）創52周高，見2.36元，收報2.34元，升1.3%；第一太平（0142）創52周高，見4.02元，收報4.02元，升3.34%；深圳高速公路股份（0548）創52周高，見8.07元，收報8.06元，升0.12%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.138元，收報0.126元，升1.61%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，升1.82%；源宇宙教育（1082）創52周高，見2元，收報1.74元，升4.19%；勇利投資（1145）創52周高，見0.144元，收報0.136元，跌1.45%；奇富科技－Ｓ（3660）創52周高，見96.25元，收報95.8元，升0.9%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，新高教（2001）低見1.68元，收報1.69元，跌6.11%；廣汽集團（2238）低見2.5元，收報2.53元，跌0.78%；九毛九（9922）低見2.38元，收報2.4元，跌1.23%；卡姆丹克（0712）低見0.072元，收報0.072元，跌7.69%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.247元，收報0.25元，跌3.85%；世紀陽光（0509）低見0.102元，收報0.102元，跌7.27%；豐盛控股（0607）低見0.38元，收報0.39元，跌4.88%；卡姆丹克太陽能（0712）低見0.072元，收報0.072元，跌7.69%；龍輝國際控股（1007）低見0.185元，收報0.19元，跌3.55%；3D MEDICINES（1244）低見2.76元，收報2.78元，跌6.4%。

40隻股份創52周低，其中十隻包括，周生生（0116）低見6.21元，收報6.25元，跌1.26%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.145元，收報0.15元，升0.67%；信義光能（0968）低見3.11元，收報3.14元，跌1.26%；潤啤（0291）低見22.3元，收報22.95元，升1.32%；華潤啤酒（0291）低見22.3元，收報22.95元，升1.32%；香港中旅（0308）低見0.98元，收報0.99元，跌1.98%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%；玖龍紙業（2689）低見2.86元，收報2.89元，跌1.03%；晨鳴紙業（1812）低見1.55元，收報1.55元，跌1.27%；力寶華潤（0156）低見0.63元，收報0.64元，跌3.03%。

異動股

上升異動股，包括，創輝珠寶（8537）收報0.3元，升69.49%；承輝國際（1094）收報0.76元，升38.18%；神通機器人教育（8206）收報0.028元，升33.33%；國恩控股（8121）收報2.5元，升31.58%；聯旺集團（8217）收報0.088元，升23.94%；泰達生物（8189）創52周高，見0.175元，收報0.175元，升20.69%；CTR HOLDINGS（1416）收報0.052元，升15.56%；金泰豐國際控股（9689）收報0.395元，升14.49%；首創鉅大（1329）收報0.63元，升12.5%；朸濬國際（1355）收報0.224元，升12%。

下跌異動股，包括，盛洋投資（0174）收報0.205元，跌24.07%；耀才證券金融（1428）收報1.5元，跌18.03%；道和環球（0915）收報0.055元，跌17.91%；淮北綠金股份（2450）收報0.95元，跌16.67%；中國基礎能源（8117）平上市低位0.019元，收報0.019元，跌13.64%；西部水泥（2233）收報0.83元，跌13.54%；弘和仁愛醫療（3869）創上市新低，見4元，收報4元，跌13.04%；鼎益豐（0612）見52周低0.205元，收報0.207元，跌13.03%；中國派對文化（1532）收報0.061元，跌12.86%；皇朝家居（1198）收報0.41元，跌12.77%；融信服務（2207）收報0.63元，跌12.5%。

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