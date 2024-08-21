上半年平均每日成交金額1104億元，跌4%，當中股本證券產品平均每日成交金額1003億元，衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額101億元。

期內滬股通及深股通平均每日成交金額1302億元人民幣，升19%，債券通北向通平均每日成交金額445億人民幣，同創半年新高。港股通平均每日成交金額375億元，增長11%。

單計2024年第二季，收入及其他收益為54.2億元，按年升8%。主要業務收入按年上升 7%，源於現貨、衍生產品及商品市場成交量上升，使交易及結算費增加。次季公司資金的投資收益淨額為3.66億元，升36.6%，源於內部管理的公司資金的投資收益上升及外部組合的公平值收益淨額增加。

第二季營運支出上升5%，源於僱員費用及資訊技術費用增加，但與2022年 3 月的鎳市場事件有關的法律費用收回其中一部分後，已抵消部分增幅。EBITDA利潤率為 74%，較2023年第二季上升1個百分點。第二季股東應佔溢利為31.55億元，按年升9%。

港交所行政總裁陳翊庭表示，第二季隨著市場回升及交投活躍，集團收入及其他收益和溢利均創當季新高。LME上半年收費交易金屬合約的平均每日成交量按年升29%。融資活動保持韌性並出現回暖跡象，第二季上市新股數目及集資額分別較第一季上升 50%及 79%。

她續稱，展望未來，儘管宏觀經濟前景仍然充滿不確定性，港交所仍然對今年下半年保持審慎樂觀的態度。