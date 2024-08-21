期內基礎溢利14.03億元，按年減少19%，主要歸因於發展物業的合約銷售與收入確認之間的時間差距，導致確認收入減少。

上半年集團收入錄50.4億元，按年跌8%，主要由於發展物業的確認銷售減少至17.92億元。投資物業（不計入酒店業務）的租金收入減少3%至24.26億元。酒店業務表現於去年大幅復蘇後回復正常，錄得收入8.22億元，按年減少3%。

期內合約銷售總額為70.44 億元，按年跌13.78%，由於內地的合約銷售減少，減幅部分被香港合約銷售帶來的較高貢獻所抵銷。

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