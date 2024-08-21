上述資產之減值虧損為，公司於期內以資產出資合營公司Horse Powertrain Limited （「Horse Powertrain」）和對Horse Powertrain部份出售事項作估值調整而錄得一次性的視作出售附屬公司之收益及分類為持作出售的資產之減值虧損，共74.7億元。

期內，收入升47%至1073.05億元，毛利升53%至162.2億元，毛利率增長0.7個百分點至15.1%。總銷量升41%至95.5萬部，單輛車平均銷售收入增加0.4萬元至10.5萬元。

公司指，近年來，集團的新能源戰略轉型的成果顯著，各品牌銷量於期內大幅提升，因此全年銷量目標上調至200萬輛。下半年，將按計劃推出更多新產品，力爭鞏固市場份額的同時，進一步提升盈利表現。

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