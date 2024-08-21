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遭沃爾瑪減持 京東集團：今斥逾30億回購 已耗盡限額

京東集團（9618）宣布，於2024年8月21日耗資約3.9億美元（折合約30.4億港股）回購其股票，並已充分使用2024年3月批准的30億美元股票回購計劃的回購限額。

零售巨擘沃爾瑪（美：WMT）據報今早以每股24.85至25.85美元的價格（較上日折讓最多13.2%）出售1.445億股京東股份，以期募資不超過37.4億美元。路透社其後報道，沃爾瑪表示，出售所持京東股權將使公司專注於「沃爾瑪超市和山姆會員商店在中國的強勁業務，並向其他優先領域部署資本」。報道稱，沃爾瑪表示致力於和京東保持商業關係。

受沃爾瑪減持拖累，京東集團今早沽壓沉重，中午收報100.7元，跌10.3%，半日成交40.25億元。

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